Ihminen on tunnevetoinen eläin, joka janoaa tarinoita – Palkitut tiedetoimittajat ja tiedeviestijät hiovat tieteestä esiin kiinnostavan ja tärkeän

"Ei voi olla hienompaa ja mielenkiintoisempaa työtä kuin tiedejournalismi.”, hehkuttaa Vuoden 2023 tiedetoimittaja Kirsi Heikkinen.

”Se valtava monipuolisuus! Että saa olla kaiken äärellä, koko ajan, saa ja joutuu tyydyttämään omaa uteliaisuuttaan. En keksi mitään muuta työtä, joka olisi samaan aikaan hauskaa, loputtoman kiinnostavaa ja tärkeää. Toki on tärkeämpiäkin töitä, kuten vaikka hengen pelastaminen tai kansakunnan johtaminen, mutta tuskin niissä yhtä hauskaa on", hän hymyilee.

Etenkin aikakauslehdissä työskentelee joukko toimittajia, joiden työnä on hioa toimittajan kirjoittamista jutuista vieläkin parempia. Suomen tiedetoimittajain liiton palkitsemalla Kirsi Heikkisellä on taito muokata tekstiä niin, että kirjoittajan oma ääni ja tyyli jäävät kuuluviin.

Tällä hetkellä Tiede-lehden tuottajana työskentelevää Heikkistä kiitetään palkintoperusteluissa siitä, että hän toimittajan tekstiä muokatessaan paneutuu aiheeseen, tarkistaa faktoja ja hioo tekstiä kielellisesti ja tarinallisesti eteenpäin.

Tiedejournalismia Heikkinen on tehnyt koko työuransa. Eniten hän on työskennellyt kirjoittavana freetoimittajana, ja hänen juttujaan on julkaistu Tiede-lehden lisäksi muun muassa Suomen Kuvalehdessä, Kauneus ja Terveys sekä Hyvä Terveys -lehdissä sekä Helsingin Sanomissa. Lisäksi hän on kirjoittanut kaksi aivojen kehitystä käsittelevää yleistajuista tietokirjaa yhdessä Tiina Hutun kanssa.

Hyvä tarina ja visuaalisuus tuovat tieteen ihmisen lähelle

Ylen Tiedetrippi -ohjelma sai Vuoden 2023 tiedeviestintäpalkinnon. Sen toimittaja Henry Tikkanen toivoo, että Tiedetripissä kuulija tempautuu mukaan tunnelmaan — hieman samaan tapaan kuin uppoutuisi katsomaan elokuvaa — ja sitä kautta syttyy mielenkiinto aihetta kohtaan.

”Ihminen on hyvin tunnevetoinen eläin. Tarina on hyvä keino välittää tietoa ja opettaa. Tätä on hyödynnetty läpi ihmiskunnan historian”, Tikkanen toteaa.

Tikkasen mukaan tarkoituksena ei ole Tiedetripissä kertoa ja selittää kaikkea, vaan nostaa olennaisin esiin isosta kasasta asioita ja herättää kiinnostus. ”Tämä on tieteen sisäänheittotuote. Kun kiinnostus on herännyt, kuulija haluaa usein ottaa itse lisää selvää aiheesta”, sanoo Tikkanen. Sisäänheittoon ja uudelleen palaamiseen houkuttaa myös vahva äänimaailma. Se on äänisuunnittelija Tuomas Vauhkosen käsialaa.

Suomen tiedetoimittajain liiton palkitsema Tiedetrippi on uudenlaisella otteella tehty ohjelma, joka on nopeasti noussut yhdeksi Ylen suosituimmista podcasteista. Tiedetrippiä on kuunneltu yli kolme miljoonaa kertaa ja yli miljoona tuntia.

”Monimutkaisten asioiden hahmottaminen helpottuu ja nopeutuu, kun tiedot esitetään havainnollisesti. Tilastolliset tunnusluvut tai tutkijan sanallinen tiivistys löydöksistä jättävät väistämättä suurimman osan tiedosta piiloon, mutta visualisoinnin avulla on mahdollista antaa kokonaisnäkymä koko aineistoon”, sanoo puolestaan Jonatan Hildén.

Jonatan Hildén ja Juuso Koponen ovat Tiedetoimittajain liiton Vuoden 2023 Tiedeviestintäpalkinnon saajia. He ovat taustaltaan graafisia suunnittelijoita ja arvostettuja oman alansa kouluttajia. Heidän Koponen+Hildén-yrityksensä on toteuttanut tiedon visualisointiin liittyviä projekteja muun muassa ministeriöille sekä tutkimuslaitoksille.

Informaatiomuotoilussa tavoitteena on tiedon selkeä esittäminen. Alana informaatiomuotoilu on hieman huonommin tunnettu kuin monet sen lopputuotteet, esimerkiksi visualisoinnit. Hildén ja Koponen ovat osaltaan tehneet alaa tunnetummaksi kirjoittamalla Tieto näkyväksi – Informaatiomuotoilun perusteet -kirjan yhdessä Tapio Vapaasalon kanssa.