Ihmisten henki ja terveys ovat jälleen kovan edunvalvonnan välineenä

– Tehy ja Super ovat kieltäytyneet antamasta riittävää henkilöstöä lakonaikaiseen suojelutyöhön. Ne ovat itse omalla kansalaisten hengestä ja terveydestä piittaamattomalla toiminnallaan ajaneet yhteiskunnan tähän pakkorakoon, jossa ihmisten suojelemisessa joudutaan turvautumaan lainsäädäntöön, toteaa KT:n toimitusjohtaja Markku Jalonen.



Kunta-alan työriitaan haetaan tällä hetkellä ratkaisua poikkeuksellisella menettelyllä eli työriitalain mukaisesti asetetun sovittelulautakunnan johdolla. Palkansaajajärjestöt hylkäsivät maaliskuun lopussa valtakunnansovittelijan tekemän sovintoehdotuksen.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT olisi ollut valmis hyväksymään sovintoehdotuksen. Hylkäämisen jälkeen valtakunnansovittelija päätyi esittämään sovittelulautakunnan asettamista.

– Kunta-alan henkilöstö on palkankorotuksensa ansainnut. Kuitenkin vaatimukset viiden vuoden ajan ylimääräisistä 3,6 prosentin yleisen palkankorotuslinjan päälle tulevista korotuksista ovat mittaluokaltaan niin suuria, ettei yhteiskunnalla ja veronmaksajilla ole siihen varaa, sanoo Markku Jalonen.

KT on koko työriidan ajan ollut valmis hakemaan ratkaisua työriitaan eri tavoin.



– KT on tehnyt sovittelulautakunnan käyttöön yhteenvedon avoinna olevista tekstikysymyksistä sovintoesitystä varten. Vastaukset pyyntöön saatiin kahdesta pääsopijajärjestöstä. Kuvaavaa on, että Tehy ja Super eivät ole pyynnöstä huolimatta vastanneet lainkaan KT:n selvityspyyntöön, kertoo KT:n neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas.



Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Markku Jalonen, puh. 040 547 7710

Neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas, puh. 050 357 4233