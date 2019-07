Ihon kuntokartoitus ja hoitosuunnitelma sekä tulokset

Kaikessa tuloksellisessa toiminnassa pitää kartoittaa lähtötilanne, tehdä suunnitelma ja ryhtyä tuumasta toimeen. Sen jälkeen edistymistä on syytä seurata. Tämä pätee myös tulokselliseen ihonhoitoon. "Tehdään ensin ihon kuntokartoitus ja hoitosuunnitelma sekä hoidetaan lääketieteellisellä kosmetiikalla ja seurataan tuloksia", sanoo SKY-kosmetologi-kouluttaja Sarita Mattila.

Sarita Mattila on uuden edessä ammatillisesti, sillä hänellä on haasteellinen visio toteutettavaksi.

– Syksyn aikana on tarkoitus laajentaa Retipalm-jälleenmyyjäverkosto koko Suomen kattavaksi. Koska kyseessä on lääketieteellinen ihonhoitosarja, se vaatii myös jälleenmyyjien kouluttamista, sanoo Retipalm-tuotesarjan maahantuoja Mattila Majo Tukku Oy:stä.

Hänellä on myös KB Spa -hoitola aivan Tampereen keskustassa Hämeenkadulla.

Ihonhoidossa kaiken A ja O ovat sellaiset hoitotuotteet, joiden teho on todistettu, eikä se perustu vain mutu-tuntumaan.

Se miksi Mattila innostui aikoinaan maahantuomastaan tuotesarjasta, johtuu muun muassa siitä, että hän sai itse siitä avun ongelmaihoonsa, joka on aknen ja atopian yhdistelmäiho eli rasvainen ja kuiva samanaikaisesti.

Kosmetologina hän ymmärsi, että ei voi olla uskottava ammatissaan jos tulokset eivät ole nähtävissä ja todennettavissa. Siksi hän valitsi "työkalukseen" saksalaisen Retipalm-ihonhoitosarjan, jonka teho perustuu solubiologian hyödyntämiseen ja lääketieteellisiin tutkimuksiin.

Ensin tutkitaan, eikä hutkita

Tuloksellisen ihonhoidon kulmakivi on yksinkertaistetusti kolmivaiheinen. Tehdään kuntokartoitus, hoitosuunnitelma ja seuranta.

1. Kuntokartoitus

– Ammattitaitoinen Retipalm-koulutettu kosmetologi osaa arvioida ihonhoidon tarpeen. Hän näkee onko ihossa vaurioita. Se voi olla palanut ja kuiva kesän jäljiltä. On syystä tutkia myös onko ihossa vaikkapa maksaläikkiä tai couperosaa. Iho voi olla eloton ja veltto. On paljon asioita, jotka tekevät siitä epäterveen näköisen. Terve ja hyvinvoiva iho on hehkeä ja kimmoisa. Huonompaan ei tarvitse tyytyä.

2. Hoitosuunnitelma

Kun ihon kunto on tutkittu, sitä ryhdytään hoitamaan systemaattisesti lääketieteellisellä ihonhoitotuotteilla, jotka perustuvat solubiologiaan.

Suuri ongelma on, että yleensä ihonhoitotuotteiden vaikutus jää vain ihon pintakerroksiin, toisin kuin Retipalm-tuotteissa. Solubiologiaaan pohjautuva saksalainen innovattio takaa, että hoitoaineet imeytyvät ihon syvimpään kerrokseen eli orvaskeden tyvisolukerrokseen. Tämä tapahtuu siten, että ihon pH-arvoa alennetaan hetkellisesti, jotta ihohuokoset saadaan vastaanottamaan hoitoaineet.

Sen jälkeen iholle tarjotaan täsmähoitoaineita, jotka imeytyvät syvimpään ihokerrokseen kuljetinaineiden ansiosta.

3. Tulosten seuranta

Retipalm-tuotteiden tulosten seuranta tapahtuu ikään kuin automaattisesti, sillä hoitotuotteissa on kolme eri vahvuutta.

Ongelmana on yleensä, että ihon sietokyky A-vitamiinia kohtaan ei ole kyllin suuri. Tätä ongelmaa ei ole Retipalm-tuotteissa, koska A-vitamiinin ympärille on muodostettu laboratoriossa kuparikalvo. Se estää ärsytyksen ja näin iho pystyy hyödyntämään A-vitamiinin hyvät ominaisuudet. Kuparipeptidikalvo-ominaisuus erottaa Retipal-tuotteet muista ihonhoitosarjoista.

Kun iho on siedätetty ensimmäiselle tasolle eli ensimmäinen purkki on käytetty loppuun, siirrytään seuraavaan tasoon.

– Kun iho sietää seuraavan tason vahvemmat hoitoaineen, se on jo merkki sinänsä ihon voimistumisesta ja vitamiinitasapainon paranemisesta.

– Tietenkin se paras edistymisen mittari on ihmisten kommentit kauniista ihosta, sanoo leikillisesti Mattila.

Hän uskaltaa sanoa näin, koska hän myy tulosta ei mutua.

_________________________infolaatikko_______________________________

Faktaa Retipalmista

- Vähentää olemassa olevia ryppyjä

- Tekee ihon kimmoisaksi ja nuorekkaaksi

- Saksalainen patentoitu innovaatio

- Poistaa aknen, couperosan

- Tasapainottaa ihoa

Jotta ihonhoidon tulokset eivät jäisi vain mutu-tuntumaan.

_________________________________________________________________



Yrittäjä SKY-kosmetologi Sarita Mattila

sertifioitu Retipalm-kosmetologi ja kouluttaja

Majo Tukku Oy / KB Spa Tampere - Kauneus Beauty Spa

Hämeenkatu 18, 33200 Tampere

040 1692001

sarita.mattila@majo.fi

www.majo.fi

www.kbspatampere.com