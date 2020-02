Ihon paras ystävä aurinkoisille päiville – P20-tuotteet suojaavat auringolta jopa 10 tunnin ajan

Valoisan ajan lisääntyessä on hyvä jälleen muistaa ihoa suojaavat aurinkotavat. Aurinko on ihmiselle elintärkeä, mutta ultraviolettisäteet ovat haitallisia, sillä ne sekä polttavat että vanhentavat ihoa. P20-tuotteet antavat pitkäaikaisen suojan UVA- ja UVB-säteitä vastaan. Tuotteita jälleenmyyvät hyvin varustetut päivittäistavarakaupat, tavaratalojen kosmetiikkaosastot sekä apteekit. Valikoima vaihtelee myymälöittäin.

Seuraa varjoasi ja suojaudu ajoissa

Suojaamaton ja toistuva auringolle altistuminen voi aiheuttaa aurinkoperäisiä ihovaurioita jo 15-vuotiaana. Suojautuminen mahdollisesti haitallisilta auringonsäteiltä on siis tärkeä osa lapsen ihonhoitoa. Johdonmukainen aurinkosuojan käyttö voi estää ihovaurioiden syntyä ja edistää ihon terveyttä myös aikuisiällä ei vain lapsuudessa.*



UVA-säteily on tasaista ympäri vuoden, ja se läpäisee jopa ikkunan. UVA-säteily aiheuttaa ihon ennenaikaista ikääntymistä. Huhti-syyskuussa UVB-säteily on voimakkainta, jolloin riski ihon palamiseen korostuu. Molemmat säteilytyypit voivat vahingoittaa ihon DNA:n rakennetta, jolloin ihosyöpäriski kasvaa.

Kevättalvella talvihanget ja kesällä vesistöjen äärellä oleilu moninkertaistaa iholle osuvan säteilyn määrän, jolloin auringolta suojautuminen on erityisen tärkeää. Lisäksi UV-säteily ja lämpö ei kulje käsi kädessä vaan UV-säteilyä voi saada myös kylmällä ja pilvisellä säällä.

Varjot kertovat varsinkin kesällä aurinkosuojan tarpeesta. Kun puolenpäivän aikaan varjot ovat lyhyimmillään, on aika siirtyä sisätiloihin. Aurinkovarjot tai puut eivät anna täydellistä suojaa auringon säteille, sillä varjossakin UV-säteilyn määrä voi olla yllättävän korkea.

D-vitamiinin saanti ei ole peruste heikolle ihon suojaamatta jättämiselle. Iho tuottaa D-vitamiinia auringon ansiosta, ja tarvittava D-vitamiinisannos saadaan 15 minuutissa. Keho ei varastoi ihon tuottamaa ylimääräistä D-vitamiinia vaan hajottaa sen.

P20-sarja kasvoi lasten omalla aurinkosuojalla

P20-tuotteet antavat suojan UVA- ja UVB-säteitä vastaan, suojakertoimilla 15, 20, 30 ja 50. Sarjan tuotteet levitetään iholle 15 minuuttia ennen aurinkoon menoa ja ne suojaavat jopa 10 tunnin ajan sekä neljä kertaa 20 minuutin vedessä olon ajan. Tuotteet ovat saatavana suihkeena (pumppusuihke), kaikista suunnista suihkuttavana jatkuvana suihkeena (aerosoli) sekä voiteena.

P20-perhe kasvaa keväällä uudella P20 Sun Care for Kids SPF50+ -tuotteella, joka antaa 10 tunnin suojan lisäksi vielä pidemmän suojan uintiin ja vesileikkeihin kuin muut P20-sarjan tuotteet: jopa 3 tuntia ajan (9x20 min). Erittäin korkean suojakertoimen voide suojaa niin lasten herkkää ihoa kuin aurinkoyliherkän ihoa.

Kaikki P20-tuotteet imeytyvät ihoon nopeasti, jälkiä jättämättä ja ilman tahmaavaa tunnetta. Ne eivät sisällä hajusteita. P20-sarja on turvallinen myös raskaana oleville.

– Vanhemmat ovat entistä tietoisempia ja huolestuneempia auringon haitallisista vaikutuksista lasten ihoon. Lapset kuitenkin haluavat ja tarvitsevat ulkoilmaleikkejä. P20 Suncare for Kids antaa erinomaisen aurinkosuojan, jonka ansiosta koko perhe voi viettää yhteisiä hetkiä kesäisten ulkoilma-aktiviteettien parissa. Myös aikuisten on hyvä muistaa suojata ihonsa ja toimia esimerkkinä, vinkkaa P20 brand manager Kaisa Kunnas Orkla Carelta.

Lue vinkit hyviin aurinkotapoihin (pdf)

Lue vinkit P20 Face -aurinkovoide meikin alla (pdf)

Apteekit

P20 Kids SPF50+ aurinkosuoja (voide) lapsille 200 ml hinta noin 27 €

P20 Face SPF30 aurinkosuoja (voide) kasvoille 50 ml hinta noin 18 €

P20 SPF20 Continuous Spray (aerosol suihke) 150ml hinta noin 22 €

P20 SPF30 Continuous Spray (aerosol suihke) 150ml hinta noin 22 €

P20 SPF50 Continuous Spray (aerosol suihke) 150ml hinta noin 22 €

P20 SPF20 Spray aurinkosuoja (voide) 200ml hinta noin 26 €

P20 SPF30 Spray aurinkosuoja (suihke) 200ml hinta noin 26 €

P20 SPF50 Spray aurinkosuoja (suihke) 200ml hinta noin 26 €

Päivittäistavarakaupat

P20 Kids SPF50+ aurinkosuoja (voide) lapsille 100 ml hinta noin 16 €

P20 Face SPF30 aurinkosuoja (voide) kasvoille 50 ml hinta noin 16 €

P20 SPF30 Spray aurinkosuoja (suihke) 100ml hinta noin 16 €

P20 SPF50 Spray aurinkosuoja (suihke) 100ml hinta noin 16 €

*Lähde: Paller, A.S., et al., New insights about infant and toddler skin: implications for sun protection. Pediatrics, 2011. 128(1): p. 92-102.