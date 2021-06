Iina Reinikaisen esikoisteos puhuu kaunistelematta eroamisesta ja siihen liittyvästä tunteiden kirjosta

”Kuusi tuntia on kulunut ilman sinua ja meitä. Päätit, että et halua etkä pysty enää, ja että haluat erota. Jätit minut ja meidät. - - Tämä tarina olkoon minun muistoni meistä. Haluan, että tämä jää jäljelle, kun kaikki muu on poissa.”