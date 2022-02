Iiris Suomela: Jatkossa laki tunnistaa, että seksi ilman suostumusta on aina raiskaus

- Seksuaalirikoslainsäädännön uudistuksen eteen on tehty töitä jo pitkään - vähintään vuosikymmenen ajan. Nyt uudistus etenee vihdoinkin, mikä on valtava voitto kaikille tasa-arvon puolustajille. Jatkossa laki tunnistaa, että seksi ilman suostumusta on aina raiskaus. Raiskauksen määritelmän korjaamisen lisäksi myös muun muassa sanallinen ahdistelu kielletään ja monia tuomioita kovennetaan, Suomela sanoo päivityksessä.

Suomela esittää kiitoksensa uudistuksesta Suostumus2018-kansalaisaloitteen tekijöille ja tukijoille. Ennen eduskuntaan nousemista Suomela toimi aloitekampanjan vetäjänä, kun vuoden 2017 #metoo-kampanjan myötä ryhmä tasa-arvon ja ihmisoikeuksien puolustajia päätti käynnistää kansalaisaloitekampanjan rikoslain korjaamiseksi.

- Seuraavaksi eduskunta käsittelee uudistuksen. On todella tärkeää, että vielä tässä viimeisessä vaiheessa lait hiotaan vahvasti jokaisen koskemattomuutta suojaavaksi.

Oikeus päättää oman kehon rajoista on keskeinen ihmisoikeus. Ei tarkoittaa aina ei, ja vain kyllä tarkoittaa kyllä. Raiskaus on aina väkivaltaa ja rikos eikä raiskaus ole ikinä uhrin vika, Suomela toteaa.

- Nyt nämä perusasiat saadaan vihdoinkin kirjattua myös rikoslakiin. Se on iso voitto. Samalla on kuitenkin tärkeää, että jokaiselle seksuaalirikosten parissa työskentelevälle varmistetaan riittävä osaaminen tämän uudistuksen sisällöistä. Erityisen tärkeää on, että poliisi ja oikeuslaitos tuntevat uudet lait. Työ jatkuu siis edelleen, Suomela painottaa.