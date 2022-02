Iiris Suomela: Uusi translaki on iso askel kohti transtaustaisten ihmisten ihmisoikeuksien toteutumista

– Translain osalta olemme saaneet odottaa uudistusta pitkään. Voimassa oleva translaki loukkaa transtaustaisten ihmisten yksilönvapauksia ja itsemääräämisoikeutta. Suomi on saanut siitä moitteita niin YK:n ihmisoikeuskomitealta, Amnesty Internationalilta kuin lukuisilta oikeusoppineilta. Nyt nämä moitteet on viimein kuultu, Vihreiden puheenjohtajan sijainen Iiris Suomela sanoo.

– Vihreiden kanta on ollut kirkas: nykyisen translain ihmisoikeusrikkeet on korjattava. Tämä työ on tuottanut tulosta. Tänään lausuntokierrokselle lähtenyt uusi laki on selkeä parannus aikaisempaan, sillä jatkossa sterilisaatiovaatimuksesta luovutaan. Ylipäätään juridinen ja lääketieteellinen prosessi erotetaan toisistaan. Jatkossa päätökset omasta sukupuolimerkinnästä tekee siis ihminen itse – ei lääkäri tai kukaan muukaan ulkopuolinen taho, Suomela toteaa.

Vaikka pakkosteriloiminen uuden lain myötä päättyy, se ei auta jo aiemmin pakkosteriloituja.

– Olisi vähintäänkin syytä nimetä asiantuntijaryhmä selvittämään korvauksia heille, joilta valtio on vaatinut lisääntymiskyvyttömyyttä sukupuolenkorjausprosessin yhteydessä. Valtion on otettava vastuu aiheuttamansa kärsimyksen korvaamisesta sukupuolivähemmistöille, Suomela painottaa.

Esitys uudesta translaista ei mahdollista alle 18-vuotiaille sukupuolen vahvistamista juridisesti. Alaikäisten sukupuolimerkintöjä ei siis voitaisi jatkossa korjata nuoren sukupuolta vastaaviksi. Tällöin transtaustaiset nuoret joutuvat odottamaan ja käyttämään esimerkiksi sellaisia henkilötodistuksia, joiden sukupuolimerkintä ei vastaa heidän sukupuoltaan. Tämä aiheuttaa merkittäviä ongelmia nuorten elämään ja lisää transtaustaisten nuorten kohtaamaa asiatonta kohtelua ja syrjintää.

– Lakiluonnoksessa on vielä puutteita, joita yritämme parhaamme mukaan korjata ennen lain lopullista hyväksymistä eduskunnassa. Isoin korjattava ongelma on, että lakiluonnos ei mahdollista juridisen sukupuolen vahvistamista alaikäisille nuorille. Virheellinen sukupuolimerkintä aiheuttaa transtaustaisille nuorille merkittäviä ongelmia. Esimerkiksi virheellinen passi voi estää nuorta matkustamasta ja johtaa ongelmiin viranomaisten kanssa täysin tarpeettomasti. Siksi tämä ongelma on todellakin korjattava, Suomela korostaa.

