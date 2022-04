Iiris Suomela: “Venäjän energiatulot on tyrehdytettävä”

- Isoin haaste on venäläinen fossiilinen energia, josta Eurooppa on edelleen riippuvainen. Ennen sotaa yli 60 % Venäjän vientituloista tuli energiasta. Tämä tulolähde on tyrehdytettävä, Suomela sanoi.

- Tarvitaan myös uusia toimia. Vihreät on esittänyt esimerkiksi suoraa tukea maalla asuville pienituloisille suomalaisille. Hallitus käynnisti selvityksen asiasta jo helmikuussa, ja nyt Ukrainan sodan myötä kiire on entistäkin kovempi, Suomela painotti.

Suomela iloitsi siitä, että Vihreiden tavoite viime vuosien rajujen koulutusleikkausten perumisesta on toteutunut.

- Jokaiselle on varmistettava vähintään toisen asteen koulutus, mitä oppivelvollisuuden pidentäminen ja panostukset opiskelijahuoltoon helpottavat merkittävästi. Myös korkeakouluille on varmistettava riittävä rahoitus, Suomela totesi.

Suomelan mukaan panostukset koulutukseen ja tutkimukseen ovat välttämättömiä Suomen kilpailukyvyn, huoltovarmuuden ja riippumattomuuden vahvistamiseksi. Hänen mukaansa on pidettävä kiinni siitä, että TKI-rahoitus nostetaan neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä.