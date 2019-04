Ikääntyessä silmälasien merkitys korostuu: Millaiset ovat hyvät silmälasit?

Silmälasien hankkimiseen liittyy monta seikkaa, jotka tulisi ottaa huomioon. Optikko Tuula Boren Helsingin Optiicatistä opastaa mitä tulisi huomioida kehyksiä ja linssejä valittaessa.

Silmälasien ostajan muistilista- näin valitset silmälasit

1.

Istuvatko silmälasit oikeaoppisesti nenälle?

Kun kehys asettuu nenänvarrelle anatomisesti oikein, se ei lepää poskilla, eikä paina niitä. Kehysten nenävälejä on olemassa kapeita ja leveämpiä. Ammattitaitoinen optikkoliikkeen henkilökunta osaa valita nenäkappaleen oikein.

Aisan eli sangan pituus on sopiva, kun se asettuu hyvin korvan taakse.

Allergiat on syytä ottaa huomioon myös kehyksien valinnassa. Allergioista kannattaa mainita optikolle. On hyvä muistaa, että tavallisissa metallikehyksissä on nikkeliä.

2.

Mitä laatu tarkoittaa kehyksissä ja linsseissä?

Laadukas kehys säilyttää muotonsa. Metallikehyksen pinta ei lohkeile, eikä muovikehyksen väri haalistu tai se voidaan kiillottaa käsityönä.

Laadukkaassa linssissä on laaja näköalue niin lähelle kuin kauaskin. Reuna-alueiden vääristymät ovat vähäisiä. Linssi on helppo puhdistaa.

On hyvä muistaa, että nykylinssit eivät ole enää paksuja, vaikka näkö olisi reilusti miinus- tai plusmerkkinen. Oikea kehysvalinta vaikuttaa hurjasti silmälasien lopputulokseen, vaikka voimakkuutta olisi reilumminkin ja nykyisellä hiomistekniikalla saadaan varsin ohuita linssejä. Asiantuntija osaa auttaa linssin taitekertoimen valitsemisessa. (taitekerroin= miten ohut linssistä tulee)

3.

Kestävän kehityksen valintoja

Laatu takaa pitkän käyttöiän silmälasikehyksiin. Jos olet tykästynyt kehyksiisi, niitä ei välttämättä tarvitse vaihtaa, kun tarvitset uudet linssit. Kehykset voi linssittää uudestaan.

Moni halua tehdä arjen valinnat ekologisesti. Hankkimalla laadukkaat muovikehykset, ne ovat myös pitkäikäiset. Optikkoliikkeen henkilökunta voi kiillottaa ”haalistuneen” muovikehyksen ja tämän kiillotustyön jälkeen kehykset ovat melkein kuin uudet.

4.

Löydä oma tyylisi

Hyvällä maulla valitut silmälasinkehykset ovat kuin piste i:n päälle. Ne korostavat persoonaa ja kasvoja juuri oikealla tavalla.

Tosin kaikilla ei ole makua nähdä mikä sopii ja mikä ei.

- Optikko auttaa, sanoo Optiicatin yrittäjä Tuula Boren.

Kannattaa asioida asiantuntevassa optikkoliikkeessä, jonka henkilökunta osaa auttaa parhaiten kehysvalinnassa.

Juuri sinulle sopivat kehykset

- Teknisesti kehys on sopiva kasvoille silloin, kun kehys ei aukea eikä levene ja silmä asettuu kutakuinkin keskelle linssiaukkoa, selvittää Boren.

Monesti myös työ tai harrastukset asettavat rajoituksia kehyksille. Esimerkiksi kypärän käyttäjät tarvitset kehykset, jotka ovat kestävät ja joustavat. Pieniä hienouksia on paljon tarjolla.

Laatu on kaiken A ja O

Laatu silmälaseissa tarkoittaa sitä, että ne sopivat täydellisesti juuri sinulle. Silmälaseissa viihtyy, niitä ei tarvitse erityisesti ajatella. Laatu tarkoittaa myös teknistä laatua niin materiaalin kuin merkinkin suhteen.

- Trendikäs merkki luo statusta. Nenän päällä niillä on erityisen näkyvä paikka.

Myös materiaalin valinta viestii laadusta. Tarjolla on muovisia, metallisia, titaanisia, alumiinisia, polyamiidijauheesta 3 D tulostettuja kehyksiä ja esimerkiksi käsityönä suomessa tehtyjä puukehyksiä.

Lisätietoja:

Lisätietoja:

Tuula Boren

050 545 6337

Optiicat

Erottajankatu 9

00130 Helsinki

www.optiicat.fi

info@optiicat.fi

Kuvateksti:

Kuva 1

Ei näin. Sanka ei ole oikean pituinen.

Kuva 2

Vaan näin. Sanka on oikean pituinen.

Kuva 3

Tässä on 3D-tulostuksella tehdyt silmälasikehykset. Monoqool-mallistoa, jossa muoti ja uusin teknologia yhdistyivät, sanoo Optikko-yrittäjä Tuula Boren Helsingin Optiicatistä.

Kuva 4

Kehys

Optiicatistä löytyy huippudesignmerkkejä kuten FaceAFace-mallistosta Bocca-kehys.