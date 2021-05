Ikääntyneiden koronakuolemissa ja sairastuneiden kuolleisuudessa vähentymisen merkkejä viime kuukausina

THL suosittelee kaikkien Intiaan suuntautuvien matkojen välttämistä 27.4.2021 14:29:00 EEST | Tiedote

THL suosittelee, että ihmiset välttäisivät toistaiseksi kokonaan matkustamista Intiaan. Epidemiatilanne maassa on huonontunut nopeasti, ja Intiassa on myös havaittu uusi muuntunut koronavirus B.1.617. Tällä hetkellä uuden muuntuneen viruksen kyvystä tarttua ja levitä tai aiheuttaa vakavaa taudinmuotoa ei ole vielä riittävästi tietoa. Intian ulkorajat on toistaiseksi suljettu ja turistiviisumien myöntäminen on pääosin keskeytetty. THL:n antama vastaava suositus kaikkien Brasiliaan ja Etelä-Afrikkaan suuntautuvien matkojen välttämisestä on edelleen voimassa. Myös kaikkea muuta matkustamista ulkomaille tulisi rajoittaa vain välttämättömään. Riskimaista saapuvien matkustajien edellytetään osallistuvan rajanylityspaikoilla järjestettäviin terveystarkastuksiin. Lisätiedot Matkustaminen ja koronaviruspandemia (THL) Hannu Kiviranta tutkimusprofessori THL etunimi.sukunimi@thl.fi