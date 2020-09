Ikääntyneiden työllisyys ei kohene pelkällä lisäpäivien poistamisella

Insinööriliitto on mukana edistämässä puhekulttuuria 25.5.2020 10:00:37 EEST | Tiedote

Insinööriliitto korostaa jäsenilleen puhetaidon ja esiintymisen merkitystä lähtemällä mukaan yhteistyökumppaniksi tulevan syksyn Talk the Talk -tapahtumaan. Kumppanuuden myötä vähintään yksi syksyn koulutukseen ja marraskuussa isolle tapahtumalavalle julkisesti esiintymään pääsevä kilpailija on liiton jäsen. Tapahtuma myös striimataan livenä, joten sillä on tuhatlukuinen yleisö.