Ikääntyneillä yhä enemmän päihde- ja mielenterveyshaasteita – kaupunki avaa uusia palveluita ja kampanjoi

Melkein joka toinen ikääntynyt (60-79v.) pääkaupunkiseudulla käyttää liikaa alkoholia. Ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdeongelmien taustalla on usein yksinäisyyttä, jota on lisännyt esimerkiksi koronaan liittyvät rajoitukset. Helsinkiläisten ikääntyneiden kohtaamispaikkoja, kuten Helsingin kaupungin palvelukeskuksia, on jouduttu sulkemaan pitkiksikin ajoiksi pandemian takia.

Sosiaali- ja terveystoimiala panostaa ikääntyneiden hyvinvointiin mm. uusilla ikääntyneiden mielenterveyspalveluilla sekä parantamalla olemassa olevien palvelujen saatavuutta.

”Eläkeläisten elämäntilanteet, tarpeet ja voimavarat ovat erilaisia kuin työikäisillä, siksi tarvitaan ikääntyneiden omia päihde- ja mielenterveyspalveluja”, kertoo Maritta Haavisto, joka johtaa ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämisen Tulevaisuuden sote-keskus 2021-23 –hanketta.

Hankkeen myötä sosiaaliohjaajien keskusteluapua palvelukeskuksissa on lisätty, uusia ikääntyneiden vertaistukiryhmiä on perustettu ja henkilökuntaa on koulutettu päihde- ja mielenterveysongelmien kanssa tasapainoilevien ikääntyneiden kohtaamisessa. Helsingin kaupungin senioripalvelut kehittää myös ikääntyneiden omia matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveyskuntoutuksia – kotiin vietävää, yksilöllistä, sosiaalista kuntoutusta sekä ryhmämuotoista ympärivuorokautista kuntoutusta.



Kampanja kannustaa kuntalaisia ilmoittamaan huolesta ja myös ikääntyneitä

ottamaan itse yhteyttä

Tulevaisuuden sote-keskus –hanke toteuttaa ajalla 23.-29.5.Kun kaikki ei ole kohdillaan –nimellä kulkevan kampanjan. Kampanja kehottaa helsinkiläisiä ottamaan matalalla kynnyksellä yhteyttä, mikäli he huolestuvat tietämänsä ikääntyneen tilanteesta tai ovat itse ikääntyneitä haastavassa tilanteessa. Kummassakin tapauksessa helsinkiläisiä palvelee kaupungin Seniori-info. Huolesta voi ilmoittaa myös Maisa.fi-sivuston kautta

Kampanja näkyy sosiaalisessa mediassa, kaupungin katukuvassa, julkisissa kulkuvälineissä sekä kaupungin toimipisteiden infonäytöillä. Kampanjan ajaksi on perustettu sivusto hel.fi/kerrohuolesta, jonne on koottu tietoa ikääntyneiden mielenterveyttä ja hyvinvointia tukevista palveluista.



Lisätiedot ikääntyneiden palveluista ja Tulevaisuuden sote-keskus –hankkeesta:

Maritta Haavisto / 050 560 7747



Lisätiedot Kun kaikki ei ole kohdillaan – kampanjasta:

Maarit Ajalin / 040 559 0656