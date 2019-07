Ikääntynyt kudos voidaan korjata naapurisolujen signaaleja estämällä

Sukupuuttoon kuolleeksi epäilty vesikirppulaji löydettiin uudelleen 4.7.2019 12:06:14 EEST | Tiedote

Suomalaisesta järvestä on löydetty vesikirppulaji, jonka epäiltiin jo kuolleen sukupuuttoon. Vesikirpusta on tähän saakka tehty lukuisia fossiililöytöjä jääkauden jälkeen kerrostuneista järvisedimenteistä, mutta nyt tutkijoilla on käsissään elävä yksilö.