Ikäihmiset ovat ilahtuneet kaupungin puhelinsoitoista

Vaasan kaupungilla on tehty soittokierros yli 85-vuotiaille. Suurimmalla osalla soiton saaneista asiat ovat hyvin, eivätkä he kokeneet tarvitsevansa apua. Osalle järjestettiin heidän tarvitsemaansa apua terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa.

Vaasan kaupunki aloitti 6.4.2020 soittokierroksen yli 85-vuotiaille, jotka eivät ole kaupungin palveluiden piirissä. Soittokierros yli 85-vuotiaille päättyi noin viikko sitten.

– Yli 85-vuotiaat asukkaamme ovat olleet todella tyytyväisiä ja ilahtuneita, kun Vaasan kaupungilta on soitettu ja kysytty, miten he tässä poikkeustilanteessa voivat, kertoo Vaasan kaupungin johtava ylilääkäri Markku Sirviö.

Soittokierros yli 85-vuotiaille kertoi, että suurimmalla osalla asiat ovat hyvin, eikä heillä ole avuntarvetta. Terveydenhuollon kotikäyntiä tai muuta terveydenhuollon jatkoselvitystä tarvitsivat yhteensä 89 henkilöä. Asiointiapua, kuten kaupassa käyntiä, tarvitsi 62 henkilöä.

Soitot jatkuvat seuraavien viikkojen ajan 75-85-vuotiaille

– Kun kaikki yli 85-vuotiaat oli soitettu läpi, jatkoimme soittokierrosta 74-85-vuotiaisiin. Ikäihmisistä 27.4. mennessä on tavoitettu yhteensä 2260 henkeä, joista yli 85-vuotiaita on 1210 ja 75-85-vuotiaita 1050 henkilöä. Heistä 86 prosenttia pärjäävät ilman apua. Jatkoselvittelyjä avun tarpeesta on tehty noin 14 prosentille henkilöistä, kertoo Sirviö.

Vaasassa 75-85-vuotiaita on yhteensä 4300 henkilöä, jotka eivät ole kaupungin palveluiden piirissä esimerkiksi kotihoidon asiakkaana tai palvelutalon asukkaana.

Kaupungilla on toiminnassa myös palvelunumerot kaikille yli 70-vuotiaille. Palvelunumerot 040 717 3005 ja 040 197 8216 ovat avoinna arkipäivisin klo 9 - 12. Palvelunumeroista annetaan neuvontaa esimerkiksi apteekki- ja kauppa-asioinneissa.