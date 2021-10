Ikäihmisten tekemää taidetta ARMAS-festivaalilla

-Teemana tänä vuonna on Luonto antaa voimaa, eli teema on sama kuin samana ajankohtana olevalla vanhustenviikolla, kertoo vs. kulttuurisuunnittelija Jukka Rajala Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalveluista.

ARMAS nostaa esiin ikääntyneitä taiteilijoita ja tekee ikääntymisen teemoja näkyväksi taiteen keinoin. Ainutlaatuinen tapahtumakokonaisuus yhdistää taiteilijoita, taidealan toimijoita, taidelaitoksia, vanhustyön järjestöjä sekä kunta-alan toimijoita. Tasavallan presidentin puoliso, Jenni Haukio on ARMAS-festivaalin suojelija.

Vaasan kaupungin kulttuuripalvelut ottaa osaa tapahtumaan vuosittain. Tänä vuonna painopisteenä on tuoda luonto ja erilaiset luontokokemukset lähelle.

Ohjelma Vaasassa - runoudesta elämykselliseen musiikkiin ja elokuvaan

Esillä on monenlaisia ikäihmisten taidehaasteen teoksia. Kesällä järjestettiin ikäihmisten taidehaaste, jolla innostettiin ikäihmisiä taiteilemaan itselle mieluisalla ja sopivalla tavalla esim. runoilemaan, maalaamaan, piirtämään, tekemään käsitöitä, ottamaan valokuvia.

”Luonto antaa voimaa – Naturen ger kraft” -taidenäyttely

1.-31.10. Vuorikeskuksen taidekäytävällä (1. krs) esillä mm. koskettavia runoja, ajatuksia luonnosta, elämästä ja kotikaupungin maisemista sekä luontokuvia.

1.-14.10. Pääkirjaston aulan vitriineissä esillä ikäihmisten taidokkaita käsitöitä mm. materiaalien kekseliästä uusiokäyttöä ja alusta asti itse tehtyjä teoksia.

Perjantaina 8.10. kuullaan Risto Virtasen musiikillinen Tuokio Lapin tunnelmaa klo 10 Vuorikodilla ja klo 13 Ajurinkadun juhlasalissa.

Palvelutaloihin tuodaan Elämysmatkalaukku, jonka sisällä on Jukka Kankaanpään luontokuvia ja tehtäviä virkistämään muistoja sekä yhteisten keskustelujen aiheiksi. Lisäksi palvelutalojen asukkaat pääsevät luomaan potrettivalokuvia yhdessä Vamian lähihoitajaopiskelijoiden kanssa (Voimauttavaa valokuvaa luonnossa).

Metsä myös tuodaan kirjaimellisesti palvelutaloon esityksessä Menen lyyrisesti metsään runoilija ja luontoyhteysohjaaja Mirjam Silvénin esityksessä. Mirjam lukee luontorunojaan, samalla osallistujat saavat metsäkokemuksia eri aistien kautta. Esitykset toteutetaan myöhemmin syksyllä rajoitusten puitteissa.

Tiistaina 12.10. Runonkulkijat -runoesitys klo 18 pääkirjaston Draamasalissa, jossa Runonkulkijat juhlivat 30-vuotista taivaltaan.

Keskiviikkona 13.10. nähdään teatteriesityksen Elämä itse - Valma Kyllikin työelämä asuihin puettuna -videotaltiointi klo 13 Elokuvateatteri Ritzissä. Päivi Jussila tuotannosta esittelee ja kertoo teoksen synnystä ja tekemisestä (kesto: 54 minuuttia).

ARMAS tavoittelee toiminnallaan ikääntyneiden äänen esiin nostamista, oman näköistä vanhuutta, jossa ei ole rajoja olemiseen tai tekemiseen sekä iloista ja energistä festivaalia. Mukana valtakunnallisessa ARMAS -verkostossa on jo 16 kuntaa, 20 taidealan toimijaa, 16 vanhusalan järjestöä sekä kaksi tutkimusta tekevää tahoa. Aloitusvuonna 2017 Armas-festivaaleilla järjestettiin yli 220 tapahtumaa ympäri Suomen. Vuonna 2018 tapahtumia oli yhteensä jo lähes 250 kpl, ja viime vuonna 266.