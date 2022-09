Ikipuut-romaanillaan Pulitzer-palkinnon voittaneen ja Suomessakin bestseller-listoille nousseen Richard Powersin Hämmästys on vahva ekologinen kannanotto

”Kuinka me kadotimme vaistomme elää tällä planeetalla? Miten vieraannuimme niin kauas kaikesta muusta elävästä? Miksi vakuutuimme siitä, että olemme ainoa kiinnostuksen arvoinen asia, ainoa laji, joka on pyhä?”

– Richard Powers New York Timesin haastattelussa

Intiimi ja koskettava Hämmästys kuvaa vanhemman rakkauden ehdottomuutta.

Yhdeksänvuotias Robin on herkkä ja älykäs lapsi, joka uppoutuu yksityiskohtaisiin, uhanalaisia eläimiä esittäviin piirustuksiinsa. Hän on onnellisimmillaan luonnossa eikä käsitä, miksi ihmiset eivät toimi, vaikka planeettamme on hälytystilassa. Robinin yksinhuoltajaisä, astrobiologi Theo etsii työkseen elämän edellytyksiä kosmoksestamme. Helpottaakseen poikansa raivokohtauksia hän turvautuu psyykelääkkeiden sijasta tuttuun tiedemieheen. Kokeellisen menetelmän avulla Robin harjoittaa omien tunteidensa säätelyä seuraamalla edesmenneen äitinsä dokumentoituja aivotoimintoja.

Niillä on paljon yhteistä, tähtitieteellä ja lapsuudella. Molemmissa matkataan suunnattomia etäisyyksiä. Molemmat etsivät tietoa, jota eivät pysty käsittämään. Molemmissa luodaan villejä teorioita ja annetaan mahdollisuuksien kertautua rajattomasti. Molempia nöyryytetään harva se viikko. Molemmat toimivat tietämättömyydestä käsin. Aika hämmentää molempia. Molemmat ovat aina alussa.

Richard Powers (s. 1957) on englanninkielisen nykykirjallisuuden kiitetyimpiä nimiä. Hänelle myönnettiin vuonna 2006 Yhdysvaltain arvostetuin kirjallisuuspalkinto National Book Award romaanista Muistin kaiku. Vuonna 2019 hän sai Pulitzer-palkinnon teoksestaan Ikipuut.

Richard Powers: Hämmästys

alkuteos Bewilderment

suomentanut Antero Tiittula

367 sivua

myös äänikirjana, lukija Jukka Pitkänen