Ikivihreä “Rekkamies” -klassikko 80-luvulta taipui moderniksi rap-kappaleeksi

Kaikkien tuntema “Rekkamies” oli alunperin vuoden 1986 Elovena-mainokseen tarkoitettu musiikkipätkä. Ei edes kokonainen biisi. Se kuitenkin upposi kansan syviin riveihin niin syvästi, että siitä päätettiin tehdä kokonainen musiikkiteos. Kun biisin ympärille tehtiin vielä kokonainen levy, myi se lopulta platinaa.

Alkuperäisen “Rekkamies”-kappaleen on säveltänyt Esa Nieminen ja sanoittanut, nyt jo edesmennyt, Juha Tapaninen, joka oli myös mainosalan yrittäjä. Osa muistaa hänen yhtiönsä luomukset edelleen mainosalan klassikoina. Sellaiset nostalgiapläjäykset kuin “Kari Grandi” (70-luvulla) ja Valion “Maitoa maalta” (80-luvulla), ovat Tapanisen yhtiön käsialaa.

Juha Tapanisen poismenon jälkeen muisto elää edelleen hänen työnsä kautta ja tietysti myös ikivihreäksi muodostuneessa “Rekkamies” klassikossa.

Turkulainen räppäri ja rekkamies innostui kappaleesta

Turkulainen Eero Vähätalo, eli VähäE, ajaa päivätyökseen rekkaa. Vapaa-ajallaan hän kirjoittelee riimejä sekä luo uraa rap-artistina. Vakaa aikomus on vielä elää musiikilla.

Tammikuussa 2022 VähäE julkaisi “Tien päällä”-singlen, joka kiinnitti erityisesti kuljetusalan ihmisten huomion. Vaikka biisi ei aluksi päässyt virallisille soittolistoille, sai VähäE pian huomata rekkayhteisön voiman. Alan ihmiset kuuntelivat biisiä niin, että se nousi Spotifyn automaattisesti päivittyvän “50 viraalisinta” -listan sijalle 4. Nyt tätä kirjoittaessa kappale on kerännyt jo yli 120 000 soittokertaa. Biisi on myös melkoinen TikTok-hitti ja se on liitetty osaksi useita spottaus- ja rekkavideoita.

Suosion siivittämänä myös kuljetus- ja logistiikka-alan yhdistys Rahtarit Ry kiinnostui VähäE:stä ja järjesti yhteisen ideointipalaverin mahdollisesta yhteistyöstä Matti Eskon kanssa, joka on ollut mukana useissa Rahtarit Ry:n tilaisuuksissa aina alkuperäisen “Rekkamies”-kappaleen julkaisusta lähtien.

Palaverin päätteeksi kaikilla oli selkeä visio siitä, minkälaista biisiä ollaan tekemässä. Sen sijaan, että olisi lähdetty keksimään pyörää uudestaan, tuotaisiin alkuperäinen Rekkamies-kappale tähän päivään.

Olin jo Tien päällä -biisiä tehdessä miettinyt, että hitsi kun olisi siistiä, jos voisi tehdä ton Rekkamiehen kertsin ympärille räppibiisin. Tämä oli siis enemmän kuin tervetullut idea Rahtareilta. Melkein kuin jotain kohtalon johdatusta, vaikka en sellaiseen uskokaan, VähäE avaa ajatuksiaan.

Alkuperäisen biisin käyttämiseen tarvittiin kuitenkin vielä lupa alkuperäisiltä tekijöiltä ja oikeudenomistajilta. Jo tehtyä teosta ei nimittäin saa muokata ilman, että sille on alkuperäisten tekijöiden ja oikeudenomistajien siunaus.

Lupa alkuperäisteoksen oikeudenomistajilta saatiin nopeasti, mutta samplausoikeus oli hitaampi prosessi

Lupia lähdettiin kyselemään jo heti projektin alkuvaiheessa. VähäE:n manageri Sako soitti suoraan Esa Niemiselle, joka antoi siunauksensa välittömästi. Lisäksi Nieminen neuvoi olemaan lisäksi yhteydessä kappaleen kustantajaan Musicmakers Oy:hyn joka varmistaisi luvat myös Juha Tapanisen perikunnalta.

Vihreä valoa saatiin myös heiltä, joten kappaleen tuotantoprosessi voitiin käynnistää täydellä teholla. Matti Eskon lauluosuudet oli alunperin tarkoitus äänittää kokonaan uusiksi, mutta kun demovaiheessa kertosäkeistön laulua samplattiin alkuperäisestä vuoden 1986 versiosta, se kuulosti todella hyvältä.

Alkuperäisessä tulkinnassa tuntuu olevan jokin oma taikansa, eikä me haluttu luopua siitä. Matti Esko oli myös sitä mieltä, hyvää on turha tehdä uusiksi, avaa VähäE:n manageri Sako.

Ryhdyttiin siis selvittämään lupia samplen käyttöön. Nämä oikeudet kuuluivat eri taholle kuin alkuperäisen kappaleen sisältö. Tuotannon oli tehnyt alkuaan Matin ja Tepon omistama M&T Productions. Oikeudet kuitenkin olivat jotain kautta siirtyneet Warner Music Finlandille. Lupa sampleen piti siis kysyä heiltä.

Warnerilla asiasta päättävä henkilö oli juuri lomalla, joten kappaleen virallista julkaisuaikataulua jouduttiin lykkäämään. Lupa alkuperäisen samplen käyttämiseen heltisi reilun kuukauden odottelun jälkeen. Biisistä tehtiin myös musiikkivideo, jonka pääsponsoriksi saatiin Scania. Lisäksi yhteistyöhön saatiin lukuisia muita kuljetusalan yrityksiä, jotka olivat mukana talkoilla.

Kappaleen ensiesitys Power Truck Showssa 12.8.2022 oli menestys

Kappaleen ensiesitys tapahtui Alahärmän Power Truck Showssa 2022. VähäE esiintyi tapahtumassa yhteensä neljä kertaa. DJ:nä keikalla toimi DJ Nevöhöörd ja tuplaajana Sako. Lisäksi tiimissä oli backline teknikkona VähäE:n tuottaja Paavo Virtanen.

Iltalavalla kuultiin yllätysnumerona uusi versio Rekkamies-biisistä. Kertosäkeistössä yleisö lauloi mukana ilmeisen haltioituneena. Rahtarien U4 lavalla kuultiin lisäksi muitakin VähäE:n biisejä kuten “Tien päällä” ja “Näillä tutkinnoilla ei leveillä”.

Biisi ja musiikkivideo julkaistaan perjantaina 30.9.2022

“Rekkamies” on ilmestyy kaikkiin suoratoistopalveluihin syyskuun viimeisen torstaina ja perjantain välisenä yönä. Musiikkivideo julkaistaan perjantai-illalla.