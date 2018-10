Ilkka Kivimäki nimitettiin Aalto-yliopiston hallitukseen.

Puheenjohtaja Anne Brunilan hallituskausi loppuu. Hallitus valitsee uuden puheenjohtajan keskuudestaan alkuvuodesta.

Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea on nimittänyt kunniatohtori Ilkka Kivimäen (s. 1969) Aalto-yliopiston hallituksen jäseneksi 1. tammikuuta 2019 alkaen. Erovuorossa oli kolme hallituksen jäsentä. Puheenjohtaja Anne Brunila on ollut hallituksen jäsen Aalto-korkeakoulusäätiön sääntöjen mukaisen hallitusjäsenyyden maksimiajan. Kaksi muuta erovuoroista jäsentä, Liqiu Meng ja Mikko Kosonen valittiin jatkamaan hallituksessa.

Ilkka Kivimäki on osakkaana Maki.vc:ssä, omassa pääomasijoitusrahastossaan. Hän on työskennellyt lukuisten startup-yritysten kanssa sijoittajana ja valmentajana. Kivimäellä on diplomi-insinöörin tutkinto Teknillisestä korkeakoulusta tuotantotalouden alalta sekä kunniatohtorin arvonimi Aalto-yliopistosta.

Kivimäki on myötävaikuttanut merkittävästi Aalto-yliopiston innovaatioekosysteemin syntyyn ja kehittymiseen. Hän mm. toimi pitkään Slushin hallituksen puheenjohtajana ja on yksi Startup Sauna –säätiön perustajista ja sen ensimmäisen hallituksen puheenjohtaja. Kivimäki on laajalti tunnettu ja verkottunut yhteiskunnassa. Hän on esimerkiksi tutkimus- ja innovaationeuvoston jäsen ja kansallisen tekoälyohjelman ohjausryhmän jäsen sekä yksi Kasvuryhmä – Finnish Scaleupsin perustajista ja hallituksen jäsen.

”Aalto-yliopisto on nopeasti muotoutunut monialaiseksi ja maailmalla kiinnostavaksi opinahjoksi, joka tunnetaan myös vertaansa vailla olevasta opiskelijatoiminnasta, kuten mm. Aaltoes, Slush ja Junction. Maailman nopeassa muutoksessa koulutuksen ja erityisesti huippuosaamisen merkitys korostuu. Haluan nähdä Aallon tulevaisuudessa kansainvälisesti loistavana kirkkaana tähtenä, joka houkuttelee maailman parhaita opiskelijoita Suomeen opiskelemaan. Nöyrin kiitoksin otan vastaan tämän luottamustehtävän ja jatkan innolla työtä uudessa roolissa Aalto-yhteisössä”, sanoo Ilkka Kivimäki.

Anne Brunila on toiminut Aalto-yliopiston hallituksen jäsenenä säätiön perustamisesta lähtien vuodesta 2008. Hän on toiminut hallituksen puheenjohtajana vuoden 2016 alusta alkaen.

”Aalto-yliopisto on kehittynyt tänä aikana kansainvälisesti kiinnostavaksi yliopistoksi. Anne Brunila on toiminut merkittävässä roolissa tässä rakennustyössä. Kiitän akateemisten asiain komitean ja koko Aalto-yhteisön puolesta häntä lämpimästi tinkimättömästä työstä yliopiston hyväksi”, toteaa Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitean puheenjohtaja Kristiina Mäkelä.

”Haluan omasta puolestani kiittää Anne Brunilaa sujuvasta yhteistyöstä ja hänen pitkäjänteisestä ja sitoutuneesta toiminnastaan Aalto-yliopiston kehittämiseksi”, sanoo Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelä.

”Olen myös erittäin iloinen, että saamme Ilkka Kivimäen hallitukseen. Hänen kokemuksensa, näkemyksensä ja merkityksensä erityisesti yrittäjyyden ja startup-toiminnan kehittäjänä ja Aalto-yliopiston innovaatioekosysteemin rakentajana hakee vertaistaan”, Niemelä jatkaa.

Aalto-yliopiston hallituksen muodostavat 1.1.2019 alkaen hallitusammattilainen Sari Baldauf, kunniatohtori Ilkka Kivimäki, yliasiamies Mikko Kosonen, professori Karel Ch. A. M. Luyben, professori Liqiu Meng, johtaja Susanna Pettersson ja professori Colin Whitehouse. Hallitus valitsee keskuudestaan uuden puheenjohtajan alkuvuodesta. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolmen vuoden pituinen.