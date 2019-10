Ilmainen opiskelupaketti someilmiöistä: Mitä jokaisen tulisi tietää verkkohäiriköinnistä, someriippuvuudesta ja valeuutisista?

Materiaali pohjautuu kiiteltyyn luentosarjaan. Tekijät toivovat mukaan erityisesti nuoria, sillä heidän arjessaan sosiaalinen media on tiiveimmin mukana, ja neljännes nuorista on joutunut kiusatuksi somessa.

Aalto-yliopisto järjesti viime keväänä työelämäprofessori Risto Sarvaksen johdolla Sosiaalisen median ilmiöt -luentosarjan, jossa kuusi asiantuntijaa pureutui sosiaalisen median ilmiöihin eri näkökulmista. Luennoilla käsiteltiin muun muassa ratkaisuja somessa tapahtuvaan uhkailuun ja kiusaamiseen, someriippuvuutta, valeuutisia ja sosiaalisen median kuplia.

”Saimme luennoista valtavasti positiivista palautetta. Koska aihe on koko ajan tärkeämpi ja koskettaa koko yhteiskuntaa, halusimme keksiä lisäkäyttöä luentosarjan sisällöille ja päätimme tehdä niistä kaikille avoimen itseopiskelupaketin”, Risto Sarvas sanoo.

Paketin suunnittelussa on ajateltu erityisesti lukioikäisiä nuoria ja heidän opettajiaan. Syy on selvä: Tilastokeskuksen selvityksen mukaan sosiaalista mediaa jatkuvasti seuraavien osuus on suurin juuri 15–19-vuotiaiden ryhmässä. EBrandin tekemän kyselyn mukaan 25 prosenttia nuorista on joutunut somessa kiusatuksi ja 60 prosenttia on nähnyt siellä toisten kiusaamista. Kyselyyn vastanneista peräti 69 prosenttia toivoi, että sosiaalisen median käyttöä opetettaisiin koulussa tai kotona.

Luentosarjaa opetuksessa jo aiemmin hyödyntänyt Otaniemen lukion äidinkielenopettaja Ulla Helenius-Aro kertoo luentojen avanneen nuorille uusia näkökulmia.

”Kävimme mielenkiintoisia keskusteluja sosiaalisen median vallasta, vaaroista ja uhkakuvista – mutta myös mahdollisuuksista. Nuoria mietityttää se, vääristääkö sosiaalinen media ihmisten maailmankuvaa ja millaisina erilaiset ilmiöt somessa näyttäytyvät.”

Paketti koostuu kuudesta luennosta ja niitä käsittelevistä tehtävistä. Tehtävät on suunniteltu käytettäväksi lukion äidinkielen opetuksessa, mutta niitä on mahdollista soveltaa myös esimerkiksi yliopistojen viestinnän ja median opetuksessa sekä reaaliaineiden, yhteiskuntaopin ja terveystiedon tunneilla.

”Suunnittelimme itseopiskelupaketin yhdessä Otaniemen lukion ja Suomalaisen yhteiskoulun äidinkielen opettajien kanssa, jotta se olisi sekä helposti lähestyttävä että pedagogisesti toimiva. Paketti on myös rakennettu niin, että opettajat yläkouluista yliopistoihin voivat soveltaa sitä omassa opetuksessaan”, sanoo informaatioverkostojen opiskelija ja paketin pääsuunnittelija Jani Kaitosalmi.

Opiskelupakettiin voit tutustua täällä.