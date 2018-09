Ilmaiset Feasta Clubi -illat jatkuvat

Feasta-tapahtumat jatkuvat jälleen lokakuussa Vaasan kaupunginkirjaston Draama-salissa. Syksyn ensimmäisessä Feasta Clubissa torstaina 4.10. klo 18 alkaen esiintyvät vaasalaiset Tulenkulkijat ja Wasteland.

Tulenkulkijat on tuore vaasalainen bändi, joka tekee kappaleensa itse. Sävellyksistä kuuluu kirjava vaikutteiden spektri, joten genren määrittäminen on mahdotonta. Suomenkieliset tekstit kertovat tarinoita ihmisistä, unelmista ja pelosta. Tulenkulkijoiden musiikki hellii ja kutittelee sielua ja koskettaa kyyneliin - vain tunne on totta!

Viisihenkinen vaasalainen Wasteland soittaa menevää melodista rokkia. Bändi on perustettu jo 2015, mutta on soittanut tällä kokoonpanolla vuoden. Rummuissa on Marko Suomela, bassossa Joel Aspholm, kitaroissa Tero Hautamäki sekä Kari-Pekka Voutilainen ja solistina laulaa Hanna Palmu. Yhtye soittaa pääasiassa omia kappaleitaan, mutta mukana on myös jokunen coveri. Juuri studiossa levyttäneen bändin biisin Highway löytää myös Spotifysta.

1.11. Feasta Clubi-illassa esitellään Halloween Blues -tapahtuma ja vaasalainen bluesmuusikko Mikko Peltola. Mukana myös vaasalaista bluessoittoa.

29.11. Feasta Clubi -illassa vierailee Esa Kuloniemi ”storytelling” keikalla.

Tapahtumat ovat yleisölle ilmaisia.