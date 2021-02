Ilmalämpöpumpun suodattimet on puhdistettava säännöllisesti

Ilmalämpöpumppu ei pelkästään lämmitä ja jäähdytä, vaan käynnissä ollessaan se myös puhdistaa sisäilmaa koko ajan. Siksi sisäyksikön suodattimet on muistettava puhdistaa säännöllisesti. Korona-aikana kotona myös ollaan enemmän, mikä voi lisätä huonepölyn määrää ja puhdistustarvetta.

”Ilmalämpöpumpun sisäyksikön suodattimet on puhdistettava sitä useammin, mitä enemmän ilmassa on epäpuhtauksia. Jos pumppu on talvikaudella koko ajan käytössä, on imuria hyvä käyttää kahden viikon välein, mutta vähintään kerran kuukaudessa”, lämpöpumppuasiantuntija, Daikinin tuotepäällikkö Jussi Kummu kertoo.

Esimerkiksi Daikin Stylish -ilmalämpöpumpun puhallin kierrättää sisäyksikön läpi yli kuusi kuutiometriä ilmaa joka minuutti pienelläkin nopeudella toimiessaan. Tämä merkitsee sitä, että tavallisen olohuoneen koko ilmamäärä kiertää lämpöpumpun suodatinten läpi vähintään viisi–kuusi kertaa tunnissa.

Säännöllinen puhdistaminen on tärkeää, sillä likaiset suodattimet voivat heikentää lämmitys- ja jäähdytystehoa sekä aiheuttaa sisäilmaan ylimääräisiä hajuja. Luonnollisesti myös suodatinten ilmanpuhdistusteho heikkenee niiden likaantuessa.

”Talvella ulkoilmasta tulee vähemmän epäpuhtauksia sisälle, mutta korona-aikana kotona ollaan enemmän, jolloin huonepölyä ja esimerkiksi vaatteista irtoavia hiukkasia on sisäilmassa enemmän. Suodatinten puhtaudesta on tarpeen huolehtia etenkin kevään siitepölykauden lähestyessä”, Kummu neuvoo.

Näin puhdistat ilmalämpöpumpun suodattimet itse

Tavallisen kuukausittaisen puhdistuksen voi tehdä itse, apuvälineiksi tarvitaan vain imuri ja vettä. Ensin avataan sisäyksikön etupaneeli ja ilmansuodattimet vedetään ulos. Sen jälkeen suodattimet yksinkertaisesti imuroidaan puhtaaksi.

Jos pöly on rasvaista eikä irtoa imurilla, suodattimet voi pestä haaleassa vedessä, jossa on pari tippaa astianpesuainetta tai muuta neutraalia pesuainetta. Suodatinten pitää antaa kuivua kokonaan ennen niiden asentamista takaisin paikoilleen.

Itse puhdistaminen ei ole vaikeaa, mutta yleensä katonrajaan sijoitetun sisäyksikön avaamista varten tarvitaan tukevat tikkaat.

”Nopeasti yleistyvien lattiamallisten ilmalämpöpumppujen puhdistaminen käy paljon nopeammin. Lattiamallinen yksikkö sopii erityisen hyvin mökille, jossa se lämmittää lattiapinnat nopeasti”, Kummu mainitsee.

Laadukkaammissa ilmalämpöpumpuissa on myös erilaisia lisäsuodattimia, jotka puhdistetaan yleensä puolen vuoden välein. Esimerkiksi Daikinin laitteiden hajuja poistava fotokatalyyttinen titaaniapatiittisuodatin ja antibakteerinen hopeapartikkelisuodatin irroitetaan samalla tavalla kuin tavallinen ilmansuodatin. Niistä imuroidaan ensin irtonainen pöly, minkä jälkeen suodattimia liotetaan haaleassa vedessä 10–15 minuuttia ja niiden annetaan kuivua.

Daikinin ilmalämpöpumpuissa käytettävä, sisäilman epäpuhtauksia, bakteereita ja viruksia tuhoava Flash Stremer -yksikkö ei vaadi puhdistusta. Daikinin streamer-teknologiaa käytetään sekä ilmalämpöpumpuissa että erillisissä ilmanpuhdistimissa.

Tarkemmat mallikohtaiset puhdistusohjeet löytyvät laitteen käyttöohjekirjasta.

Huolto ja kennon puhdistus 2–5 vuoden välein

Ajoittain tehtävä perusteellisempi puhdistus on syytä antaa ammattilaisen tehtäväksi. Daikin Finlandin myyntipäällikkö Mika Rajakangas korostaa, että etenkään kennoston herkästi vioittuvia lamelleja ei kannata mennä puhdistamaan itse.

”Asentaja puhdistaa ensin lämmönsiirtokennot imuroimalla. Sen jälkeen niistä poistetaan vaahtopesuaineella ja vesihuuhteluilla suodattimista huolimatta kennostoon päässyt rasva ja hienojakoinen pöly”, Rajakangas kertoo.

Samalla käynnillä asentaja tarkistaa laitteiston kunnon ja kompressorin toiminnan sekä mm. mittaa imu- ja puhalluslämpötilat. Huolto ja kennon puhdistus on tarpeen olosuhteista ja käytöstä riippuen 2–5 vuoden välein.