Ilmanlaatu Uudellamaalla vuonna 2021 pääosin hyvällä tasolla

Uudenmaan alueella inventoidaan lettosoita 14.6.2022 08:15:00 EEST | Tiedote

Lettosoita inventoidaan kuluvana kesänä Uudenmaan alueella. Lettojen inventointihanke on osa ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelmaa. Helmi-ohjelman tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa. Lettojen inventointihanketta koordinoi Suomen ympäristökeskus ja maastotöistä vastaa Uudenmaan ELY-keskus. Myös Metsähallituksen Luontopalvelut on keskeinen yhteistyötaho. Hankkeessa tehdään maastoinventointeja Uudenmaan tiedossa olevilla ja potentiaalisilla letoilla. Tavoitteena on koota tietoa, joka mahdollistaa lettojen esiintymisen, tilan sekä hoito- ja ennallistamistarpeen arvioinnin maakunnan alueella. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä niiden tahojen kanssa, jotka tuottavat tai tarvitsevat toiminnassaan tietoja lettoesiintymistä. Tavoitteena on lisätä avoimesti saatavissa olevaa luontokohdetietoa. Letot ovat monimuotoisinta suoluontoa Letot ovat suoluontotyypeistä rehevimpiä ja harvinaisimpia. Ne ovat myös tärkeä elinympäristö