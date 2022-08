Ilmasotakoulun harjoitus sulkee Nelostien Joutsassa syyskuun lopulla

Sulun syynä on Ilmasotakoulun järjestämä BAANA22-harjoitus, jonka aikana Joutsan varalaskupaikalta käsin suoritetaan ilmavoimien lentokalustolla aktiivista lentotoimintaa.

Kiertotie Jyväskylän suunnasta katsottuna kulkee reittiä Vt 9 Kanavuoresta Kuopion suuntaan – Vt 13 Lievestuoreelta Kangasniemen suuntaan - Kangasniemen kiertoliittymästä Joutsan suuntaan Mt 616 – Joutsan taajamassa takaisin Vt 4:lle. Maantie nro 618 Toivakan kautta on myös käytössä. Tarkemmin kiertotie on merkitty oheiseen karttaan. Kiertotiereitti on merkitty maastoon näkyvästi.

Kiertotie pidentää matkantekoa noin 40 km. Matkaan on syytä varata noin tunti lisäaikaa. Sulun aikana on suositeltavaa käyttää Jyväskylän ja Lahden välillä liikkumisreittinä Päijänteen länsipuolta.

Sulkualueella asuvien tai sinne välttämättömistä syistä ajavien osalta Puolustusvoimat ohjeistaa liikkumista paikan päällä.