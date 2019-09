Ilmastotaksin kyydissä ajankohtaista asiaa ilmastonmuutoksesta ja kestävästä kehityksestä - 15 taksia, 15 asiantuntijaa

Helsinki Design Weekin oheistapahtumana järjestettävässä Ilmastotaksissa on mahdollisuus kysyä suoraan alan asiantuntijoilta mieltä askarruttavista ilmastohuolista. Ilmastotaksi on kuvataiteilija Gloria Lauterbachin ja Menevä taksipalvelun tuottama maksuton tapahtuma, jossa kohtaamispaikkana toimivat Menevä-taksit. Lauantaina 7.9. taksit kuljettavat asiantuntijoita ja asiakkaita Kaapelitehtaan ja keskustan väliä.

Ilmastotaksi-tapahtumassa on mukana asiantuntijoita, jotka työskentelevät vastuullisen muodin, liikkumisen, kaupunkiympäristön, kestävien elämäntapojen ja ravinnon alueilla. Menevän tarjoamaan maksuttomaan taksikuljetukseen mukaan hyppäävä matkustaja voi keskustella asiantuntijoiden kanssa matkan aikana vapaasti aiheen tiimoilta – taksiin voi hypätä kysymään esimerkiksi vinkkejä siitä, miten tulevaisuudessa voimme tehdä entistä parempia ja järkevämpiä ilmastotekoja omassa arjessa.

– Ilmastotaksi-projekti, joka on osa Helsinki Design Weekin ohjelmaa (tämänvuotinen teema on Oppimisympäristö) liittyy suoraan kiinnostukseni kohteisiin taiteilijana ja tutkijana: minua kiehtoo se potentiaalinen tila, joka avautuu, kun rutiini rikkoutuu edes hetkeksi. Vuosikymmenten aikana rutinoituneet elämäntapamme hankaloittavat pyrkimyksiä elää ympäristön kannalta kestävämpää elämää. Ilmastotaksi tarjoaa uudelleentulkinnan liikkumisesta. Ilmastotaksin liikkeelle paneva voima on eteenpäin katsominen, näkökulmien muutos ja huomaavaisuus toisia kohtaan, kertoo kuvataiteilija Gloria Lauterbach.

Menevä järjestää tapahtuman kyydit vähäpäästöisillä hybridiautoilla.

– Ilmastonmuutos on iso osa meidän arkipäiväämme jo nyt. Taksialaa ei välttämättä nähdä aina ekologisena vaihtoehtona, mutta kannustan ihmisiä laajentamaan perspektiiviä sen suhteen. Taksipalvelu tukee julkista liikennettä erityisesti silloin, kun julkinen liikenne ei pysty vastaamaan asiakkaiden kysyntään. Tässä solmukohdassa meillä taksipalvelun tuottajilla on tärkeä rooli, toteaa Taksipalvelu Menevän toimitusjohtaja Tuomo Halminen.

Taksien kyydissä matkustaviin asiantuntijoihin voi tutustua etukäteen tapahtuman omilla verkkosivuilla: https://climatetaxi.pb.online/experts

Taksit kulkevat lauantain 7.9. klo 12.00–16.00 välisen ajan Kaapelitehtaan (Taksitolppa osoitteessa Tallberginkatu 1) ja keskustan väliä (Taksitolppa osoitteessa Mannerheimintie, Kiasman edessä). Kuljetus on maksuton, mutta matkustaja voi halutessaan tehdä lahjoituksen hyväntekeväisyyskohteeseen matkan päätteeksi.

Lisätietoja tapahtumasta https://www.helsinkidesignweek.com/fi/events/climate-taxi/