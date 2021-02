Ilmastotakuulämpö pudottaa VAMKin päästöt minimiin

Hiilijalanjäki on nyt noin kolmanneksen siitä, mitä se oli ennen ilmastotakuun ja päästöttömän sähkön käyttöönottoa.

Vaasan ammattikorkeakoulu on siirtynyt käyttämään ilmastotakuulämmitystä. Vaasan Sähkön tarjoama kaukolämpö tuotetaan käyttämällä polttoaineina ainoastaan jäte-energiaa ja biomassaa. Lämmitys on siis laskennallisesti hiilidioksidivapaata, ja siitä on todisteena Kiwan (entinen Inspecta) sertifikaatti.

VAMK on siirtynyt jo aiemmin käyttämään Vaasan Sähkön tarjoamaa päästötöntä sähköä. Sähkönkulutus ja lämmitys aiheuttavat suurimman osan VAMKin hiilijalanjäljestä, joten kaukolämpösopimuksen muuttaminen hiilineutraaliksi pienentää päästöt kertaheitolla puoleen.

Vaasan ammattikorkeakoulun ympäristöteknologian opiskelijat laskivat syksyllä, miten paljon oppilaitos tuottaa päästöjä, ja mistä ne johtuvat. Laskennassa huomattiin, että lämmityksestä koituu noin 49 prosenttia koko hiilijalanjäljestä.

– Lämmityksen hiilijalanjälki oli 262,6 tonnia hiilidioksidia vuonna 2019, jota tässä on käytetty vertailukohtana, sanoo energia- ja ympäristötekniikan lehtori Asseri Laitinen.

Laskenta tehtiin ympäristöteknologian neljännen vuosikurssin Ympäristönsuunnitteluprojekti-kurssilla.

Siirtyminen Ilmastotakuulämpöön on samalla kannanotto ilmastoneutraalin energiantuotannon puolesta. Lämmityslasku nousee parilla prosentilla, mutta tuloksena on uusiutuvan energiantuotannon tukeminen.

Pieniä valintoja

Vaasan ammattikorkeakoulussa tehdään jatkuvasti myös muita toimenpiteitä, joilla tehdään opiskelupaikasta askel askeleelta ympäristöystävällisempi.

Turvallisuus-, työsuojelu- ja kiinteistöpäällikkö Sanna Torkko kertoo, että kestäviä valintoja on tehty viime aikoina monella saralla. Esimerkiksi kaikki Wolffintie 30:n kiinteistön wc-tilojen pisuaarit on vaihdettu tammikuun aikana vedettömiksi. Vedetön pisuaari säästää vettä, mutta muutoksen vaikutuksia ei vielä pandemiarajoitusten aikana päästä havainnoimaan.

– Lisäksi olemme edistäneet kiertotaloutta siirtämällä VAMKin käytöstä poistettuja kalusteita vaasalaisille kouluille. Myös jätelajittelua olemme tehostaneet muun muassa tilaamalla lajitteluroskiksia sisätiloihin.