Ilmastotoimiin tarvitaan lisää osaamista

Markkinanäkymät ovat sumeat 30.1.2023 08:00:00 EET | Tiedote

Hämeen teollisuuden, rakentamisen ja palvelualojen yritysten suhdannetilanne on edelleen heikentynyt lokakuusta. Tieto selviää Hämeen kauppakamarin ja EK:n yhteistyössä tammikuussa tekemästä Suhdannebarometrikyselystä. ”Yritysten kannattavuus heikkenee ja lähes puolet vastanneista pitää hiipunutta kysyntää kasvun esteenä. Toki toimialoittain ja yrityskohtaisesti on selkeästi suuria eroja. Hyvä uutinen on, että työllisyystilanteen uskotaan säilyvän ennallaan seuraavien kuukausien aikana”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.