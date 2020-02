Ilmastoystävällisyys näkyy nyt myös lisäravinteissa

Kuopiolaisyritys Fennogate Finland Oy on kehittänyt ravintolisäsarjan, joka sisältää vaikuttavien aineiden lisäksi ainoastaan yhtä täyteainetta. Yrityksen tavoitteena on kyseenalaistaa lisäaineiden tarpeellisuus vitamiinivalmisteissa ja tarjota ympäristöystävällisempi vaihtoehto. Siksi sarjan tuotepakkaukset on valmistettu sokeriruo’osta, joka sitoo hiiltä.

-Karsimme tuotteista kaiken ylimääräisen ja korostimme ympäristön ja kehon hyvinvointia. Pakkausten hiilijalanjälki on negatiivinen, ja kaikki tuotteet on valmistettu kotimaassa, kertoo Fennogate Finland Oy:n toimitusjohtaja Antti Pylkkänen. Ainoa-niminen ravintolisäsarja on yksittäinen esimerkki laajemmasta trendistä, jossa korostuvat vastuullisuus ja luonnonmukaisuus. Yhä useampi yritys viestii näyttävästi ympäristövaikutuksistaan, ja muovittomia tai biomuovia hyödyntäviä tuotteita kehitetään jatkuvasti. Taustalla vaikuttaa kasvava kysyntä vaihtoehdoille, jotka ovat parempia sekä yksilön että ympäristön näkökulmasta. -Huomasimme, että apteekeista kysellään nykyään jatkuvasti tuotteita, joissa ei olisi makeutusaineita tai muita lisäaineita. Syynä voi olla allergia tai erityisruokavalio kuten FODMAP. Tästä syntyi ajatus luoda täysin lisäaineeton ja mahdollisimman monelle sopiva tuotesarja. Esimerkiksi monivitamiineissa on tavallisesti kymmenestä jopa pariin kymmeneen lisäainetta, selittää tuotepäällikkö Mikko Karjalainen. Vitamiineja erityisryhmille Nyt lanseerattuun tuotesarjaan kuuluvat yleisimmät hyvinvointia tukevat ravintolisät. Tuotteiden täyteaineena ja kapselimateriaalina käytetään kasviperäistä selluloosaa, joka on hyvin siedetty ja sopii eri ruokavalioihin. -Tuotteemme sopivat hyvin erityisryhmille, kuten erilaisista suolistosairauksista kärsiville, joilla vitamiinien puutos on yleistä. Ainoa ravintolisäsarja sopii myös vegaaneille, lisäaineita karttaville ja vastuullisuutta vaativille asiakkaille. Kehitämme tuotteita Kuopiossa yhdessä Galena Pharma Oy:n kanssa, Antti Pylkkänen kommentoi. Tuotesarjan kehitys ja valmistus tapahtuu Kuopiossa, jossa valmistetaan myös Fennogate Finland Oy:n muita Apteq-tuotesarjan tuotteita. Yrityksen kaikki tuotteet ovat saatavilla vain apteekeista. Lisätietoja & kuvia: https://apteekinainoa.fi/ & https://apteq.fi/kuvapankki/

