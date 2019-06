Ilmiö: Hotelleista on tullut kaupunkilaisten olohuoneita

Helsingin Fasaani-korttelissa St. George -hotellissa toteutuu maailmalta tuttu ilmiö. Trendikkäät kaupunkilaiset ovat jalkautuneet nauttimaan St. Georgen monipuolisista tiloista, jotka ovat syntyneet oivaltavasta arkkitehtuurista.

Helsingin paraatipaikalla Vanhan kirkkopuiston kupeessa Yrjön- ja Lönnrotinkadun kulmassa sijaitsee St. George -hotelli. Se kätkee sisäänsä viehättävän talvipuutarhan lasikattoineen, aivan kuin salatun puutarhan. Tila on hätkähdyttävä, miltei epätodellinen elämys, jossa on mystiikkaa.

Ja tietenkin taidetta. Kuvaavaa on, että taiteilijoille järjestettiin kutsukilpailu, jonka voitti talvipuutarhan paraatipaikalla lasikaton alla leijuva Pekka Jylhän Learning to Fly -taideteos.

Osana kaupunkikulttuuria

Talvipuutarhasta on tullut helsinkiläisten olohuone. Kaupunkilaisten jalkautuminen hotelleihin on maailmalla tuttu ilmiö. Suomeen se on vasta rantautumassa. Nyt kansainväliset hotellivieraat eivät halua tulla hotelleihin, jossa ei ole paikallisia. Matkaajat haluavat kohtaamisia paikallisten kanssa.

- Tänne voi tulla istumaan ja rentoutumaan, työskentelemään, tapaamaan ystäviä tai liiketuttavia, syömään tai kokoustamaan, selvittää arkkitehti Pervin Imaditdin Arkval Taite Oy:stä.

Hän on suunnittelut St. Georgen yhdessä yhtiökumppaninsa arkkitehti Marjut Kauppisen ja toimiston tiimin kanssa.

Rauhoittava miljöö on arvokkaanoloinen rennolla tavalla. Sen arkkitehtuurissa on käytetty luovalla tavalla oivalluksia, joista arkkitehtitoimisto Arkval Taite on tunnettu. Toimisto on erikoistunut hotellien suunnitteluun Helsingin kantakaupungissa.

Tila moneen käyttöön

- Muistan hyvin, kun tämän talvipuutarhan paikalla oli asfalttipiha kahden rakennuksen välissä. Tuntui varsin huikealta olla joogaamassa täällä eräänä lauantaiaamuna, sisäpihalla, johon oli rakennettu kokonaan uusi kerros. Hotelli voi olla osa kaupunkikulttuuria, huomauttaa Kauppinen.

- Talvipuutarha taittuu myös kabineteiksi. Arkkitehtoninen oivallus oli tehdä entisistä ikkunoista ovet kabinetteihin. Kiinteistössä on yhdistetty kaksi rakennusta, jotka ovat eri tasossa. Siitä syntyi idea pieniin valaistuihin portaisiin. Nyt muuntelukelpoiselta ylätasanteelta on suora näkymä alatasanteelle, mikä luo läsnäolon tunnelmaa päätilaan, selvittää Imaditdin.

Rakennuksessa on myös viininmaistelutila, spa-tila hoitohuoneineen, sauna hemmottelualtaineen, kirjasto, ravintola, kahvila, työtiloja ja leipomo.

- Leipomon ajatus oli, että Vanhaan kirkkopuistoon ja sieltä hotelliin on kaksisuuntaista liikennettä. Leipomosta voi ostaa eväskoreja puistopicniciä ajatellen ja tulla puistosta sisätiloihin. St. George -hotelli on hankkinut kaksi parkkiruutua parklet-terassiksi sisääntulon edestä. Se on ikään kuin puolimatkan krouvi.

Seuraava ilmiö

- Seuraava ilmiö on jo olemassa. Nuoret ja myös vähän vanhemmatkin saattavat myydä kaiken pois, koska he liikkuvat paljon globaalisti. He voivat asettua asumaan hotelleihin viikoiksi tai vuosiksi ja sekoittuvat hotellien vieraskantaan, mutta ovat käytännössä kaupunkilaisnomadeja, sanovat arkkitehdit.

Silmin nähden ajatus viehättää heitä itseäänkin henkilökohtaisesti.

He arvioivat, että aikuismainen nomadismi tulee lisääntymään. Heille on jo tarjolla asumispalveluita, jotka eivät sido ja ovat joustavia. Jos koti on hotellissa oleva huoneisto, hotelli voi hankkia sinne asukkaan, kun siellä ei itse olla paikalla.

Hotellien sviittejä käytetään perhe- tai kaverijuhlintaan. Se on vaivatonta, kun voi keskittyä nauttimiseen ja joku muu hoitaa arkiset palvelut, kuten siivouksen.

Tuleva trendi on myös matkailua omassa asuinpiirissä, sillä nuoret kuluttajat ovat hyvin ympäristötietoisia. He panostavat eettisiin paikallisiin elämyksiin.

- Jotta ilmiöitä voi bongailla ja uudistaa suunnitteluratkaisuja, on oltava näkemystä ja avoin mieli. Työssämme tuoreiden ratkaisujen toteuttaminen edellyttää sekä rohkeutta että laajaa ja monipuolista kokemusta, selvittää Kauppinen.

Hän sanoo, että merellisyyttä ei ole vielä kunnolla hyödynnetty kaupunkiympäristössä ja arkkitehtuurissa Helsingissä, varsinkaan innovatiivisesti.

Esteettinen elämys



Vanhojen rakennusten suunnittelutyössä esteettinen elämys pitää sisällään sen, että materiaalit saavat vanhentua kauniisti. Esimerkiksi viime vuosisadan marmoriportaiden lukuisat askellukset saavat näkyä. Eletty elämä on kaunista.

Vanhoissa rakennuksissa kerroksellisuus saa tulla esille. Uusi ja vanha elävät rinta rinnan täydentäen toisiaan.

- Teemme oivaltavia tiloja, koskaan ei ole kahta samanlaista ratkaisua, sanoo Kauppinen, joka on työskennellyt myös Helsingin rakennusvalvonnassa.

Siksi hän korostaa myös kaupunkiympäristön merkitystä.

- Kannustamme asiakkaitamme kehittämään kiinteistöjään kaupunginosia ja lähialuetta kunnioittaen.

- Kombinaatio asumisesta, majoittumisesta ja kohtaamisesta tulee sekoittumaan iloisesti, kiteyttävät arkkitehdit tulevaisuuden trendejä.

He vierailevat mielellään uniikeissa kokemuksellisissa hotelleissa ja etsivät uusia suunnittelutöitä niin sanottujen ongelmakohteiden parista. Muun muassa uutta käyttöä odottavat toimistorakennukset kiinnostavat heitä.

Taide tärkeässä roolissa

St. Georgessa on jatkuva taidenäyttely, sillä jokaisessa huoneessa on aitoa taidetta ja myös juuri siihen huoneeseen valittuja kirjoja. Aiemmin kiinteistössä toimi kirjapaino.

- Näinkin voi historiaa tuoda nautinnollisella tavalla esille, havainnollistaa Imaditdin.

Talo on täynnä räätälöityjä ratkaisuja.

- Esimerkiksi Muraali-tapetti tilattiin Klaus Haapaniemeltä juuri tätä tilaa varten. Artekin valaisimia tilattiin erikoisväriin maalattuina vihreinä, summaa Kauppinen.

Hän lisää, että hotellikonseptin atmosfäärin kannalta huonekalut, taide, kirjat ja palvelun henkilökohtaisuus ovat oleellisessa roolissa.

Kuvatekstit:

Kuvat: Petri Vuorio

talvipuutarha

Hotelli St. Georgen talvipuutarha on helsinkiläisten olohuone, jossa kohtaavat niin paikalliset kuin matkustavaiset.

julkisivu

St. Georgen julkisivu on arvokas. Iltavalaistuksessa Vanhan kirkkopuiston laidalla se on kaunis. Julkisivuvalaistuksen ovat yhdessä suunnitelleet Sweco Oy ja Arkval Taite Oy.

Tianwu

Aivan sisääntuloaulassa on valtava taiteilija Ai Weiwein silkistä ja ruo’osta tehty lohikäärme. Teoksen nimi on Tianwu.

