Ilmiö nimeltä Vieterituoli

Vieterituoli ei ole vain pelkkä suomalaisten fysioterapeuttien kehittämä tuoli. Toki sitäkin. Mutta, se on myös korona-aikakaudella savolaistunut bisnesinnovaatio, jolla on seurahakua. Mistä ihmeestä on kyse?

Kaiken takana on mies - kuopiolainen vieterimies, Marko Eskola Arctic Team Oy:n toimitusjohtaja. Arctic Team on suomalainen perheyritys, joka erikoistunut ergonomiatuotteisiin. Yrityksen repertuaariin kuuluu myös mainetta niittänyt vieterituoli, jonka suomalaiset fysioterapeutit ovat kehittäneet.

Vieterituoli aikaansaa kehossa liikettä, joka vahvistaa tukilihaksia, kehittää tasapainoa ja vilkastuttaa aineenvaihduntaa.

- Sikspäk alkaa näkyä jossain vaiheessa, kun vieterituolilla viettää aikaa, heittä Eskola, joka on selvästi huumorimiehiä.

Jotain hyvää koronastakin

Työkseen verkostoja rakentava ja myyntityötä tekevä Kuopiossa kotiaan pitävä Eskola myi vieterituolia hyvällä menestyksellä ympäri valtakuntaa Eurooppaa myöten, kunnes koronavirus iski, ja se muutti kaiken. Kauppa kyllä kävi sähköisillä apuvälineilläkin, mutta toimituksen kanssa oli vähän niin ja näin. Savolaismies suivaantui tilanteeseen ja päätti tempaista kertaheitolla. Hän päätti siirtää tuotannon kotikaupunkiinsa Kuopioon. Hän perusti vieterituolitehtaan ja ryhtyi lanseeraamaan tuolia entistä ahkerammin. Se oli hyvä päätös, sillä Eskolan bisnes rokkaa taas.

Hän uskoi tuolin hyvää tekevään ominaisuuteen kuin vuori. Asiakaspalaute oli aivan pöyristyttävän positiivista. Sympaattinen yläosaltaan satulatuolia muistuttava istuin sai ihmisten suupielet ylöspäin, kun he istahtivat tuoliin.

- Perstuntumalla vieterituolin vieterin avulla voi hytkytellä itseään. Istuminen on tieteellisesti todettu kuolemaksi, mutta tämä ei tietenkään pidä paikkaansa vieterituolin kohdalla, joka vetreyttää elämää entisestään, kertoo Eskola.

Tämän ovat todenneet myös henkilöt, jotka ovat vammautuneet vakavasti ja ovat kuntouttaneet itseään vieterituoli apunaan. Yksi heistä on luomulammastilan emäntä Maija Suutarinen. Hän vammautui kolarissa ja joutui pyörätuoliin seitsemän vuotta sitten. Pyörät vaihtuivat vieteriin kuntoutumisen myötä.

- On todella tärkeää, että ihminen oppii löytämään oman tasapainonsa sekä hyvän työasennon. Vieterituolista on ollut apua siihen. Myös ryhti on parantunut, menee sekin tuolin piikkiin.

- Minä keinuttelen arkiaskareiden lomassa, naureskelee lammastilallinen, jolla on myös paljon paperitöitä tilallaan.

Onko vastuu istujalla?

Vastuu on kuulijalle, kun savolaisia kuuntelee. Eskola nakkaa, että kyllä se vastuu on istujalla kun vieterituolista jutellaan. Vieterituolin suosio perustuu tuloksiin. Vaikka Eskola on suvereeni myyntimies, hän ei kuitenkaan olo helppoheikki, jonka vastuu loppuu kun perävalot lakkavat näkymästä.

- Hyvin nopeasti ihminen huomaa kehossa positiivisia vetreyttäviä ominaisuuksia vieterituolia säännöllisesti istuessaan. Tavallisella tuolilla tavallinen istuminen ei ole terveysteko, päin vastoin kuin vieterituolilla. Vastuu on siis istujalla oman kehon hyvinvoinnista, selvittää Eskola.

Seurahankinta savolaisittain

Seurahankinta ei viittaa deittipalvelubisnekseen, vaikka niin voisi kuvitella nimen perusteella. Vaan se on Marko Eskolan ja Petri Tannisen yhteistyöyritys. Molemmat ovat urheilumiehiä ja heidän sydämensä sykkii nuorten urheiluseuratoiminnalle, jolla on krooninen rahapula. Miehet innovoivat Seuranhankinnan, jonka pilottituotteeksi valikoitui vieterituoli. Hanke pääsi myös ensi yrittämällä Kasvu Openiin, Pohjois-Savon kasvupolulle.

- Kun yhteistyöseura myy vieterituolin, siitä napsahtaa urheiluseuran joukkueen tilille 100 euroa yhdestä myydystä kotimaisesta Vieterituolista. Ostaja saa itse nimetä mitä urheilujoukkuetta haluaa tukea. Tässä hyvä kiertää aivan konkreettisesti. Ihmiset saavat lisää terveitä työvuosia ja nuoret pääsevät urheilemaan, havainnollistaa Eskola.

Hän mainostaa, että nyt hankitaan varoja ihan uudella tavalla nuorten urheiluseuratoiminnalle.

Lisätietoja:

Marko Eskola

+358400511399

www.vieterituoli.fi

https://www.youtube.com/watch?v=BhjK3AQvOsI

www.seurahankinta.fi

https://www.facebook.com/seurahankinta/videos/551039515795558