Ilmoittautuminen opistojen kevään kursseille alkaa 2.1. ja 3.1.

Opistojen kurssit tarjoavat keväällä muun muassa ekologista hyvinvointia, luovaa taidetta ja tiukkaa tekniikkaa, monipuolisia terveys- ja liikuntakursseja, käsityöpajoja sekä vloggausta vaikuttajille. Ilmoittautuminen Vaasa-opiston kursseille alkaa 2.1. ja Vasa Arbiksen kursseille 3.1.

Kursseille voi ilmoittautua osoitteissa http://opistopalvelut.fi/vaasa ja www.vaasa.fi/arbis.

Kestävän koulutuksen teemat eli ilmastoystävällisyyden edistäminen ja ekologinen ajattelu on pidetty mielessä Vaasa-opiston kevään kurssitarjonnan suunnittelussa. Tulossa on muun muassa ilmastoaiheinen yleisöluentosarja ja kävelyn teemapäivä.

- Opisto rohkaisee ihmisiä tekemään kauniita asioita ja myös olemaan kauniita. Muotoilu, kädentaidot ja eri taiteenlajit ovat vahvasti mukana tarjonnassa. Kauneutta, puhtautta ja terveyttä haetaan myös luonnonkosmetiikasta ja laajasta valikoimasta liikunnan kursseja, kuvailee Vaasan kaupungin opistojen johtava rehtori Sannasirkku Autio.

Vaasa-opisto on mukana myös yhteiskunnan digitalkoissa. Tarjolla on ilmaisina palveluina tietotekniikkakahvio ja tietotekniikan vertaistukikoulutusta. Sosiaalisessa mediassa vaikuttamisesta kiinnostuneille on tarjolla videobloggaus-kursseja Vaasassa, Laihialla ja Isossakyrössä.

Kurssiesite jaossa kirjastoissa ja kaupoissa

Rehtori Fredrik Kullbergin mukaan Arbiksella yksi kevään kohokohdista on ruotsalaisen kirjailijan Leif GW Perssonin vierailu 9.4.

- Persson on myös kriminologi ja yksi Pohjoismaiden johtavia asiantuntijoita rikosasioissa, joten luvassa on erittäin mielenkiintoinen ilta, Kullberg kuvailee.

Arbiksella jatkuvat myös suositut ruotsinkieliset Voi hyvin –lauantait uusilla teemoilla: uni ja palautuminen, foamrolling ja polkujuoksu. Uusia liikuntakursseja ovat kuntonyrkkeily, juoksukoulu ja kiertoharjoittelu. Kielikursseja on tarjolla monella eri tasolla, ja FinTandem tarjoaa mahdollisuuden oppia suomea tai ruotsia keskustelemalla kyseistä kieltä äidinkielenään puhuvan ihmisen kanssa. Valikoimasta löytyy myös lyhyitä käsityöpajoja niille, jotka eivät halua sitoutua joka viikkoiseen harrastukseen.

Opistojen uudistunut kurssiesite on jaossa muun muassa opistoilla, kirjastoissa, uimahallilla, ruokakaupoissa ja marketeissa. Esitettä ei tänä vuonna jaeta jokaisen talouteen.

Työtön voi kursseille osallistumalla osoittaa aktiivisuutta

Joulukuussa tuli voimaan työttömyysturvalain muutos, joka parantaa työttömien mahdollisuuksia opiskella menettämättä oikeutta työttömyysetuuteen.

- Esimerkiksi opistojen kursseille osallistuminen on jatkossa aktiivimallissa aktiivisuudeksi huomioitavaa sivutoimista opiskelua. Tämä on tärkeä periaatteellinen uudistus, kuvailee Autio.