Ilmoitus varhaiskasvatuksen poliittisesta mielenilmauksesta ihmetyttää Hyvinvointialan liittoa

Hyvinvointialan liitto valinnanvapauslakiesityksestä: Valmistelun tie on kuljettu loppuun - Valinnanvapauslaki on välttämätön 8.3.2018 13:36 | Tiedote

Hallituksen tänään eduskunnalle antama valinnanvapauslakiesitys on vietävä maaliin. Julkisten palvelujen tuottavuus on hälyttävän heikko ja sitä on pakko lisätä. Sote-uudistus on välttämätön ja se on toteutettava valinnanvapauden kautta, sanoo Hyvinvointialan liiton toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakangas.