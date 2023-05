Iloa, itsetuntemusta ja luonnon voimaa eteerisistä öljyistä

”Tuoksut herättävät tunteita, vaikutus on moniulotteinen, jokaiselle henkilökohtainen. Tuoksuihin liittyy muistojälkiä, mutta myös kasvien kemialliset ainesosat vaikuttavat kiistatta meihin.”

–Mona Visuri ja Minna Palmu uutuusteoksessa Eteeristen öljyjen voimakortit – Vahvista värähtelyäsi luonnollisesti

Mona Visurin kirjoittama ja Minna Palmun kuvittama uutuusteos Eteeristen öljyjen voimakortit sisältää 33 intuitiivisesti nostettavaa, kauniisti kuvitettua korttia sekä kunkin kortin kanssa käytettävän eteerisen öljyn tunnevaikutuksiin keskittyvän opaskirjan. Korttien voimaannuttavat mietelauseet johdattavat lukijan itselle tärkeiden asioiden äärelle, ja auttavat häntä löytämään vastauksia siihen, mitä hän kullakin hetkellä tarvitsee. Eteeristen öljyjen voimakortit ovat kaikille, jotka haluavat ammentaa voimaa luonnosta ja nostaa hyvinvointinsa uudelle tasolle. Kortteja on mahdollista käyttää myös pelkästään voimakortteina, ilman eteerisiä öljyjä.

”Eteeriset öljyt ovat kasvien kallisarvoisin aarre, jota käyttämällä me ihmiset pystymme hyödyntämään ikiaikaista luonnon viisautta ja löytämään tasapainoa henkisyyden ja fyysisyyden, sielun ja kehon välillä.” kertovat Visuri ja Palmu eteeristen öljyjen vaikutuksista ihmiskehoon ja mieleen.

Mona Visuri on äiti, moniyrittäjä, valmentaja, vaikuttaja, sijoittaja ja intohimoinen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lähettiläs. Mona on käyttänyt eteerisiä öljyjä vuosia, mutta löysi niiden todellisen syvän hyvinvointia kohottavan voiman vasta oman elämänsä vastoinkäymisten jälkeen. Mona haluaa levittää eteeristen öljyjen taikaa ja niiden tuomia onnen tunteita kaikille.

Minna Palmu on elintarviketieteiden maisteri, kolmen vilkkaan lapsen äiti, wanna-be hyvinvointialan yrittäjä ja pienen tyttärensä omaishoitaja. Eteeriset öljyt ovat Minnalle elämäntapa, joka ilostuttaa ja sulostuttaa arkea ja auttaa monenlaiseen haasteeseen. Perheen lisäksi maalaaminen, käsillä tekeminen ja tanssiminen ovat hänelle rakkaita harrastuksia, samoin luonto ja meri. Minna toivoo kaikella tekemisellään jakavansa maailmaan enemmän iloa, valoa ja väriä.

Eteeristen öljyjen voimakortit – Vahvista värähtelyäsi luonnollisesti ilmestyy kirjakauppoihin viikolla 19.

Viisas Elämä Oy on suomalainen kustantamo, jolla on 30 vuoden kokemus kotimaisen ja ulkomaisen tietokirjallisuuden julkaisemisesta. Julkaisemme huippuasiantuntijoiden kirjoittamia innostavia ja koskettavia teoksia elämän eri osa-alueille. Viisas Elämä on Suomen johtavin kustantamo hyvinvoinnin ja elämäntaidon kategoriassa. Teoksemme tarjoavat oivalluksia merkitykselliseen elämään.