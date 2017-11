Iloinen tekeminen opettaa parhaiten huolellisen käsienpesun tärkeyden

Suomen suurin WC aukesi siisteissä tunnelmissa! 25.6.2014 10:00 | Tiedote

Jämsän Himokselle on avattu uusi katsomoravintola Terassi Riemu. Riemussa asiakkaita palvelee paikkaluvultaan Suomen suurin WC. Kiinteässä rakennuksessa on sata WC-paikkaa. WC-projektin yhteistyökumppanina on toiminut Metsä Tissuen Katrin, joka on toimittanut tiloihin hygieniajärjestelmät ja vastannut somistuksesta.