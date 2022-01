Iloitse tieteestä, nauti taiteesta! 

Jyväskylän yliopiston Tiedettä kaikille -yleisötapahtumat alkavat tammikuun viimeisellä viikolla. Kutsumme sinut mukaan tieteen ja taiteen maailmaan.

Avajaisviikon tapahtumissa pureudutaan eri alojen asiantuntijoiden kanssa tieteen ja taiteen ajankohtaisiin teemoihin. Luontoillassa vastataan yleisön kysymyksiin talviluonnosta, viikon varrella on luvassa asiaa myös mm. kirjallisuudesta, kansalaistieteestä ja kestävyydestä. Lasten tiedelauantai tarjoaa ohjelmaa koko perheelle. Yliopiston kirjasto Lähteessä voi sukeltaa Ernst Mether-Borgströmin abstraktiin taiteeseen.

Tervetuloa mukaan verkkotapahtumiin ja kampukselle! Tapahtumat ovat kaikille avoimia.

Mikä Tiedettä kaikille?

Tiedettä kaikille -toiminta kerää yhteen Jyväskylän yliopiston suurille yleisöille avoimet tapahtumat ja palvelut sekä tarjoaa uudenlaisia toimintamuotoja eri-ikäisille kohderyhmille. Toiminnan myötä avataan myös yliopiston kirjasto Lähteen uudet yleisötapahtumatilat: tapahtuma- ja näyttelytila Tietoniekka ja tiedekasvatustila Taitoniekka.

Toivomme, että toiminta innostaa kaikenikäisiä tiedon ja jatkuvan oppimisen pariin sekä aktivoi omaa tiedonhankintaa. Haluamme madaltaa kynnystä yliopistoon, lisätä vuoropuhelua ja toivottaa myös matkailijat tervetulleiksi kampuksellemme. Toimintaa toteutetaan yhdessä Jyväskylän kesäyliopiston ja LUMA-keskus Suomen kanssa, yhteistyökumppaneina Keski-Suomen liitto, Jyväskylän yliopistosäätiö, Mediatalo Keskisuomalainen, Jyväskylän kaupunki ja Jyväskylä-seura.

Lisätietoja:

Kati Karvonen, suunnittelija​, tiedettakaikille@jyu.fi​, puh. +358 50 5301 748

Soila Joutsalainen, tapahtumakoordinaattori, soila.k.joutsalainen@jyu.fi, puh +358 50 4146 368

​https://www.jyu.fi/fi/tiedetta-kaikille/

Avajaisviikon ohjelma

Maanantai

Kirjallisuusilta: Maallista pyhyyttä etsimässä (Verkkolähetys)

Ilta kirjallisuudesta ja kirjallisuuden tutkimuksesta kiinnostuneille. Puhujana professori emeritus Tarmo Kunnas.

klo 18.15 -19.45

Lue lisää: Kirjallisuusilta: Maallista pyhyyttä etsimässä — Jyväskylän yliopisto (jyu.fi)

Tiistai

Kansalaistieteen tietoiskut: Sieniatlas ja Lintuatlas (Verkkolähetys)

Tietoiskuissa pääsee kuulemaan harrasteseurojen kanssa yhteistyössä tehtävästä kansalaistieteestä.

Klo 17 – 18

Lue lisää: Kansalaistieteen tietoiskut: Sieniatlas ja Lintuatlas — Jyväskylän yliopisto (jyu.fi)

Luontoilta: Marjalinnuilla on ollut juhlat tänä talvena! (Verkkolähetys)

Luontoillassa ratkotaan jälleen yleisön luontohavaintoja ja -kysymyksiä tällä kertaa talviluontoon liittyen. Lähetä kysymyksesi ennakkoon!

Klo 18 – 19.30

Lue lisää: Luontoilta: Onko luonto aivan hiljaa keskitalvella? — Jyväskylän yliopisto (jyu.fi)

Keskiviikko

JYU.Wisdom esittäytyy (Verkkolähetys, Zoom)

JYU.Wisdom esittelee klo 12.00 alkaen toimintaansa kaikille kiinnostuneille.

Lue lisää: Resurssiviisausyhteisö JYU.Wisdom esittäytyy — Jyväskylän yliopisto

JYU.Wisdom Lunch Colloquium: Changing human-forest and human-peatland relations (Online, Zoom)

In this colloquium Esa Ruuskanen will look at the changing human-forest and human-peatland relations in the Finnish contexts from the eighteenth century onwards.

At 12.15 - 13.15 o'clock.

Read more: Changing human-forest and human-peatland relations. Speaker: Esa Ruuskanen



Ikääntyvien yliopiston luento: Eurooppa suurvaltojen puristuksessa (Juhlasali, päärakennus / verkkolähetys)

Ikääntyvien yliopiston luento kaikille uudesta tiedosta ja tutkimuksesta kiinnostuneille

Klo 14 – 16

Lue lisää: Ikääntyvien yliopiston luento: Eurooppa suurvaltojen puristuksessa — Jyväskylän yliopisto (jyu.fi)

Päijänne Biosfääriksi työpaja: Kestävyyskasvatus (Verkkolähetys, Zoom)

Kaikille avoimet Päijänne Biosfääriksi työpajat ovat osa valmistelutyötä, jossa Päijänteelle haetaan Unescon biosfäärialueen statusta. Ilmoittautuminen työpajaan 19.1.2022 mennessä.

Klo 14-17

Lue lisää: Päijänne Biosfääriksi työpaja: Kestävyyskasvatus — Jyväskylän yliopisto (jyu.fi)

Torstai

Kansalaistieteen tietoiskut: Ylä-Savon asutus ja elämisen ehdot 1500–1900 (Verkkolähetys)

Tietoiskuissa pääsee kuulemaan harrasteseurojen kanssa yhteistyössä tehtävästä kansalaistieteestä.

Klo 14 – 15

Lue lisää: Kansalaistieteen tietoiskut: Ylä-Savon asutuksen historia — Jyväskylän yliopisto (jyu.fi)

Jyväskylä-ilta (Verkkolähetys)

Jyväskylä-illat ovat kaikille avoimia tilaisuuksia, joissa keskustellaan jyväskyläläisyyteen ja kotiseutuun liittyvistä asioista. Ensimmäisessä Jyväskylä-illassa keskustellaan Seminaarinmäestä osana Jyväskylä-identiteettiä.

Klo 18 – 19.30

Lue lisää: Jyväskylä-ilta: Minun Seminaarinmäkeni — Jyväskylän yliopisto (jyu.fi)

Lähitiede-ilta Kankaalla (Lähitalo Piippurannan Klubi, Paperitehtaankatu 1)

Tule kuulemaan yliopiston tutkijoiden haastatteluja Lähitaloille! Ensimmäisessä Lähitiedeillassa aiheena aktiivinen ikääntyminen.

Klo 18

Lue lisää: Lähitiedeilta Kankaalla: Aktiivinen ikääntyminen — Jyväskylän yliopisto (jyu.fi)

Lauantai

Lasten tiedelauantai koko perheelle (Lähde ja Villa Rana)

Vuoden ensimmäinen lasten tiedelauantai kutsuu perheet tieteen ja taiteen maailmaan.

klo 11 - 15

Lue lisää: Lasten tiedelauantai koko perheelle — Jyväskylän yliopisto (jyu.fi)

Näyttely 14.1.2022 — 29.5.2022, Lähde-kirjasto

AJATUSVIIVOJA - Ernst Mether-Borgströmin abstrakteja teoksia — Jyväskylän yliopisto (jyu.fi)