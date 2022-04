Ilon kesä alkaa Särkänniemestä vappuaattona 30.4. – luvassa myös uutuuksia!

Särkänniemi on ilon koti, jonka kesän 2022 teema on ”astu iloon”. Ilon kesä on täynnä tapahtumia, musiikkia, yhdessäoloa ja iloista huvipuistotunnelmaa – herkuttelua unohtamatta.

”Olemme todella iloisia, että pääsemme avaamaan jo vappuna ensimmäistä kertaa sitten kevään 2019. Paljon kiitosta saaneet pidennetyt aukioloaikamme laajenevat tälle kesälle, ja juhannuksesta heinäkuun loppuun olemme auki klo 10-21”, kertoo Särkänniemen toimitusjohtaja Miikka Seppälä.

”Korona-ajasta opitun mukaisesti puiston päiväkohtaista asiakasmäärää rajataan asiakaskokemuksen varmistamiseksi. Loppuunmyytyjä päiviä voi siis tulla. Myös mitä aiemmin ostat, sitä enemmän säästät -hinnoittelu jatkuu”, Seppälä kertoo.

Vesielämyksiä, virtuaalitodellisuutta ja uutuusherkkuja

Särkänniemen kahden vesilaitteen, Tukkijoen ja Koskiseikkailun, rinnalle avataan kesäkuussa 2022 Keidas-vesielämysalue. Keidas sijaitsee Ravintola Riemun takana entisen Taikarannan kohdalla Näsijärven rannalla. Keidas on hauska leikkipaikka, jossa on monenlaisia maan alta suihkuavia vesielementtejä.

”Uusi vesielämysalue tarjoaa Särkänniemen kävijöille hauskan leikkipaikan, jossa voi piipahtaa laitteissa pyörimisen lomassa tai jonne voi tulla ihan varta vasten viilentymään kuumana kesäpäivänä. Myös vanhemmat voivat istahtaa Keitaan reunustalle Näsijärven upeisiin maisemiin hengähtämään huvipuistopäivän keskellä”, kertoo Särkänniemen kehitysjohtaja Ville Aarresuo.

Näsinneulan aulaan avataan toukokuussa 2022 VR-peliautomaatit, jotka tarjoavat mahdollisuuden kokeilla erilaisia virtuaalitodellisuuspelejä. VR-peliautomaattien parissa voi vaikkapa viilentyä kuumana kesäpäivänä sukeltaen hetkeksi virtuaalitodellisuuteen.

Näsinneulan toisessa kerroksessa sijaitseva ravintola saa uuden ilmeen kesäkuussa 2022, kun paikalle avataan Ravintola Ilo. Ravintola Ilo on perheravintola, johon pääsee pöytävarauksella jonottamatta sisään. Ravintolassa on lisäksi pöytiin tarjoilu.

Myös huvipuiston puolelta löytyy uutuusherkkuja. Tänä kesänä Särkänniemessä herkutellaan kuplateellä, kuplasoftiksella ja churroilla. Lisäksi Näsijärven upeissa maisemissa sijaitsevan Rantaterassin uudistettu ruokalista tarjoilee herkullisen rapeita Fried Chicken -annoksia. Myös asiakkaiden toivoma Food Park Särkäntori tekee kesäkuussa paluun Estraadin edustalle. Mukana on viime vuodelta tuttuja ravintoloita, mutta myös jotakin uutta on luvassa. Herkuttelun lomassa voi alueella nauttia Sorin Sirkuksen sirkustaiteesta päivittäin 27.6.-31.7.