Ilotulitteiden käytön kielto Helsingin kaupungin alueella uutena vuotena 31.12.2021 - 1.1.2022

Kieltoalueisiin on tullut vuodesta 2020 lähtien kaksi uutta aluetta: Kansalaistori ja Makasiinipuisto. Pelastusviranomainen on arvioinut tilannetta vallitsevat olosuhteet huomioiden ja nämä uudet alueet ovat sellaisia, joissa on tarpeen tänä vuonna kieltää ilotulitteiden käyttö.

Päätös koskee seuraavia alueita:

1. Ydinkeskustan alue, joka sisältää seuraavat katualueet; Yliopistonkatu – Mikonkatu – Rautatientori – Asema-aukio – Elielinaukio – Töölönlahdenkatu –Makasiinipuisto – Kansalaistori – Mannerheiminaukio – Paasikivenaukio – Salomonkatu – Narinkkatori – Simonkatu – Mannerheimintie – Erottaja – Eteläesplanadi – Kauppatori – Mariankatu – Aleksanterinkatu – Senaatintori

2. Oulunkylän ostoskeskus

3. Ylä-Malmin tori

4. Pihlajamäen ostoskeskus

5. Ala-Malmin tori

6. Töölöntori

7. Vanha kirkkopuisto (nk. ruttopuisto)

8. Maatullinaukio

9. Kontulan ostoskeskus

10. Itäkeskuksen kauppakeskus ja Tallinnan aukio

11. Helsingin Kauppahallin tausta-alue pysäköintialueineen

12. Sinebrychoffin puistoalue

13. Kaisaniemen ja Kaivopuiston puistoalueet

14. Kannelmäen Sitratorin, Nuorisotalon ja Kannelmäen asema-alueet

15. Malminkartanon aukio ja Malminkartanon asema-alueet

16. Vaasan aukion alue

17. Hakaniemen tori ja Ympyrätalon alue

Kieltoalueet ovat voimassa toistaiseksi.

Ilotulitteiden käyttöä koskevat kieltoalueet eivät koske ilotulitusnäytöksiä. Ilotulitusnäytöksistä on tehtävä lain 390/2005 97 §:n mukainen ilmoitus poliisille.

Uuden vuoden juhlintaan on perinteisesti kuulunut ilotulitteiden käyttö. Ilotulitteiden käytöstä tori- ja kauppa-alueilla sekä ihmisten kokoontumisesta käyttääkseen ilotulitteita muillakin julkisilla alueilla, on aikaisempien vuosien tilastojen mukaan aiheutunut vakavia vahinkoja ja pysyviä henkilövammoja.

Tiiviillä kaupunkialueella ja suuressa ihmisjoukossa on vaikea huolehtia ilotulitteelle määritetystä suojaetäisyydestä.

Pelastuslaitos toivoo ihmisten ottavan huomioon koronatilanteen, noudattavan kokoontumisrajoituksia ja toivoo malttia juhlimiseen.

Edelleen pelastuslaitos haastaa kaupunkilaiset miettimään, voisiko uutta vuotta juhlia uusilla tavoilla, niin että samaan aikaan ilo ja toiset ihmiset huomioitaisiin.