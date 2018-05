Improvisoitu murhamysteeri sekä Jiri Nikkisen luotsaama The Beatles -tribuutti syksyllä Logomolla!

Sunborn Liven show & dinner -tuotannot ottavat askelia entistä monipuolisempaan suuntaan Logomon Teatro-salissa. Viime vuonna Circus White -esitysten ja Queen-tribuutin äärelle katettiin maistuvat kolmen ruokalajin illalliset. Tänä syksynä Logomon Teatro-salissa nähdään aiemmin julkistetun Club For Fiven Casino Royalen lisäksi improvisoitu murhamysteeri "Mullan alla" sekä Jiri Nikkinen The Beatles Tribute Bandin konsertit. The Beatles -hittien yhteyteen suunniteltu menu kantaa itseoikeutetusti nimeä "All You Need Is Food". Esityksiin on myynnissä show & dinner -lippuja, jotka sisältävät pöytäpaikan aivan lavan edustalta sekä tavallisia katsomolippuja.

MULLAN ALLA - jokainen ilta on ensi-ilta

Syksyllä 10-vuotista taivaltaan juhlistava improvisaatioteatteri VSOP on luonut oman, erilaisia improvisaatiotekniikoita yhdistävän pitkän illan improformaatin, jonka teema on murhamysteeri. Logomossa nähtävät tv:stä, elokuvista ja teatterista tutut ammatti-improajat selvittävät, kuka murhasi ja kenet. Luvassa on laulavia todistanlausuntoja, kuuluisia viimeisiä sanoja sekä todistusaineiston penkomista. Kaikki on mahdollista! Saadaanko lopulta murhaaja kiinni?



Kaikki mitä illan aikana nähdään ja koetaan tulee yllätyksenä myös esiintyjille itselleen, sillä kaikki keksitään tässä ja nyt paikalla olevan yleisön ehdotusten pohjalta. Jokainen ilta on omanlaisensa, jokainen ilta on ensi-ilta. Logomon Teatro-salissa nähdään lavalla Jussi Puhakka, Ulla Virtanen, Tuukka Tiihonen, Misa Palander ja Noora Nykänen.

JIRI NIKKINEN THE BEATLES TRIBUTE BAND - sixties-ilotulitusta

Jiri Nikkinen The Beatles Tribute Band on erikoistunut The Beatlesin ja muun sixties-musiikin esittämiseen. Tämä kansainvälistä tunnustusta saanut ryhmä vie kuulijansa aikamatkalle Hampurin aikaisista vuosista aina Abbey Roadille saakka, Liverpooliin, rakkauden kesään -67 ja Lontoon Savile Rowlle. Yhtye on esiintynyt useilla keikoilla Liverpoolin BeatleWeekillä mm. Adelphi-hotellin pääkonsertissa ja tehnyt yhteiskonsertin Tony Sheridanin kanssa. Kokoonpano keikkailee jatkuvasti niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Konsertin ohjelmisto on yhtä ilotulitusta hiteistä harvinaisuuksiin.



Jiri Nikkinen The Beatles Tribute Bandin muodostavat: Jiri Nikkinen (laulu, kitarat), Jiri Bertula (viulubasso, taustalaulu), Jarkko Rantanen (rummut) sekä Juha Heikkilä (koskettimet, taustalaulu).





Tapahtuman tiedot:

Sunborn Live esittää: MULLAN ALLA - improvisoitu murhamysteeri

Pe & La 2.-3.11. Teatro-sali, Logomo, Turku

Ovet 17.00, showtime 19.00

Liput alk. 36€, Lippupiste: https://goo.gl/AnZMLm (mahdollisesti jäljellä olevia lippuja saa myös ovelta)

Sunborn Live esittää: JIRI NIKKINEN THE BEATLES TRIBUTE BAND

Pe & La 7.-8.12. Teatro-sali, Logomo, Turku

Ovet 17.00, showtime 19.00

Liput alk. 36€, Lippupiste: https://goo.gl/23jhtY (mahdollisesti jäljellä olevia lippuja saa myös ovelta)

Haastattelupyynnöt ja lisätiedot:

Pietu Sepponen / Sunborn Live

puh. 044 556 6113

pietu.sepponen@sunborncatering.com