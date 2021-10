Ina Mikkolan "Valtakirjani" tarjoaa keinoja ravistella omaa ajattelua terveellä tavalla vallanhimoisemmaksi

Mitä jos valtaistuin ei olisikaan pelkkä kuninkaallisille varattu näköalapaikka? Entä jos vallankahva olisi työkalu, johon itse aktiivisesti tartumme, kun tunnemme sitä tarvitsevamme?



Valtakirjani on kirja meille kaikille ja erityisesti niille, jotka eivät ole edes tienneet janoavansa valtaa. Inspiroivan teoksen havainnolliset tehtävät herättelevät kapinahenkeä ja haastavat raivaamaan tietä kohti tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa ja tervettä itsetuntoa.



Ina Mikkola on palkittu toimittaja, ohjaaja, käsikirjoittaja ja kirjailija, mutta ennen kaikkea periksiantamaton vallankumoustaistelija. Mikkola on tavannut työssään paitsi vaikutusvaltaisia poliitikkoja, menestyneitä yritysjohtajia ja maailmanluokan artisteja myös vallankäytön ja haitallisten valtarakenteiden uhreja. Mikkolan edellinen teos, suursuosioon noussut Runkkarin käsikirja ilmestyi vuonna 2020. Molempien kirjojen upean kuvituksen on tehnyt Alessandra Bernard.



