Inarin Pielpajärven erämaakirkko ympäristöineen on valittu vuoden 2021 perinnemaisemaksi ja alueen kunnostus on alkanut Helmi-elinympäristöohjelman rahoituksella

Jaa

Maatiainen – Det lantliga kulturarvet ry on valinnut Pielpajärven erämaakirkon (Puáriskirkko) ympäristöineen vuoden 2021 perinnemaisemaksi. Valintaperusteena ovat Pielpajärven merkittävät saamelaisperinteeseen asti ulottuvat kulttuurihistorialliset arvot ja luontoarvot.

Kirkko ympäristöineen kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin ympäristöihin, kirkkokenttä on valtakunnallisesti arvokas perinnebiotooppi sekä muinaismuistolailla suojeltu kiinteä muinaisjäännös. Nykyinen puukirkko on peräisin 1760-luvulta ja sitä edelsi 1640-luvulla rakennettu pienempi kirkko. Paikalla on säilynyt myös muutaman kirkkotupa pitkämatkalaisia varten. Nyt jo jäljettömiin hävinneessä Pielpajärven pappilassa majaili mm. Elias Lönnrot toisella Lapin matkallaan (1840-l). Asutushistoria ulottuu vielä kauemmas, sillä talvikylissä asuttiin jo 1400 - 1500-luvuilla. Saamelaisten asutus oli luonteeltaan väliaikaista. Vuoden kiertoa seuraillen talveksi asetuttiin aloilleen, kun taas kesällä kuljettiin metsästämässä ja kalastamassa. Alueelta on löytynyt myös muinaisjäännöksiä monen tuhannen vuoden takaa.

Kyseessä on yksi Lapin kulttuurihistoriallisesti merkittävimmistä kokonaisuuksista ja myös perinnebiotooppiarvoiltaan arvokas kohde. Pielpajärven erämaakirkko ja saamelaisten talvikylänä toiminut avoin niittymäinen kenttä muodostavat kokonaisuuden, jolla on pitkä asutushistoria ja jonka perinnebiotoopin ylläpitoon on erityisesti viime vuosina panostettu aktiivisesti. Kentän kunnostustoimet ovat alkaneet keväällä 2021 Helmi-elinympäristöohjelman rahoituksella. Toimenpiteet työllistävät paikallisia yrittäjiä.

Alueen varsinaisiksi hoitajiksi saadaan lampaita kesällä 2022, siitä syystä alue aidataan tänä kesänä. Lampaat ovat erinomaisia perinnemaisemien hoitajina, niiden jäljiltä arvokas matala ruohovartinen kasvilajisto saadaan säilymään. Lampaille itselleenkin maisemanhoitotyö on mieluisaa. Laitumella ne saavat liikkua vapaasti ja toteuttaa niille luontaista laumaelämää.

Niittymäisen kirkkokentän värjäävät keltaiseksi ja sinipunervaksi kullerot ja kurjenpolvet. Kenttää on niitetty ja hoidettu jo pitkään, vuodesta 2000 lähtien, Metsähallituksen, Inarin seurakunnan ja Saamelaismuseo Siidan toimesta. Aluetta on niitetty käsin, mutta niittämisen sijaan työ hoituu jatkossa vaivattomammin lampaiden avulla. Kirkkokentän niitty on edustavuudeltaan merkittävää Natura 2000 -luontotyyppiä “runsaslajiset ja tuoreet niityt”.

Pielpajärven kirkolle johtaa noin viiden kilometrin mittainen kävelyreitti, joka vie syvälle erämaisen luonnon tunnelmaan aarnimetsineen ja vesistöineen. Pielpajärven erämaakirkkoon voi tutustua ympärivuotisesti.

Maatiainen – Det lantliga kulturarvet ry on valtakunnallinen yhdistys, joka pyrkii säilyttämään vanhat viljely- ja koristekasvit sekä alkuperäiset kotieläinrodut eli maatiaiskasvit ja ‐eläimet. Lisäksi yhdistys vaalii kulttuurimaisemia. Valitsemalla vuosittain Vuoden perinnemaiseman Maatiainen ry haluaa kiinnittää huomio arvokkaisiin suomalaisiin kulttuurimaisemiin sekä edistää niiden säilymistä.