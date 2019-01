Inbjudan och meddelande: Nu kan du påverka detaljplanen för Smart Technology Hub

INBJUDAN 18.1.2019

Till medierna

Välkommen på en tillställning för alla om detaljplanen för Smart Technology Hub!

Detaljplaneändringen för Smart Technology Hub är offentligt framlagd under tiden 21.1–4.2.2019. Vasa stad ordnar en tillställning för alla om planen 21.1.2017 kl. 18 i Dramasalen i huvudbiblioteket. På tillställningen presenteras detaljplaneutkastet och material som berör det. Välkommen!

MEDDELANDE 18.1.2019

Nu kan du påverka detaljplanen för Smart Technology Hub



Utkastet till detaljplan för Smart Technology Hub och ett reviderat program för deltagande och bedömning är framlagda på Planläggningens anslagstavla (Kyrkoesplanaden 26 A) och webbplats under tiden 21.1–4.2.2019. Under den här tiden kan du ta ställning till detaljplaneändringen genom att lämna in din åsikt till Planläggningen.

Detaljplane- och tomtindelningsändringen berör en del av Vasklot industriområde. Målet för planändringen är att utveckla området som företagsområde och industri- och verksamhetslokalsområde lämpligt för en teknologikoncentration.

– Nu pågår planens utkastskede och det är extra viktigt att få in åsikter om planen i det här skedet. Planens innehåll kan ännu preciseras med beaktande av specialvillkor. Efter utkastskedet, uppskattningsvis i mars, är följande skede ett planförslag och då läggs planen fram offentligt på nytt. Förhoppningsvis kommer endast små ändringsförslag i förslagsskedet, säger planläggningsdirektör Päivi Korkealaakso.

Vid beredningen av planen fästs särskild uppmärksamhet vid konsekvenserna för de omgivande områdena. Bland annat ska följande saker beaktas: ordnandet av parkeringen, trafikmässiga ändringar, beaktandet av säkerheten och skyddsbehovet med tanke på riskerna för storolyckor, bevarandet av verksamhetsförutsättningarna och boendetrivseln i näromgivningen samt beaktandet av den byggda kulturmiljö av riksintresse som gränsar till planområdet.

Ytterligare information om planen finns på adressen: www.vaasa.fi/sv/ak1091

Även arbetet med en delgeneralplan för Vasklot pågår: www.vaasa.fi/sv/vasklot-delgeneralplan-2040