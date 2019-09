Industrial-ryhmä 3Teeth Suomeen helmikuussa

Children of Bodom kiertää Suomea joulukuussa 29.8.2019 12:00:00 EEST | Tiedote

Alexi Laihon luotsaama maailman nopein viikatemiespartio, eli Children Of Bodom koluaa joulukuussa Suomen keikkapaikkoja aiemmin tänä vuonna ilmestyneen Hexed -albumin vanavedessä. Bändi on levyn myötä kiertänyt jenkkejä ja Suomessa Bodomit nähtiin vain kesän festareilla, joten joulukuun keikat ovat ensimmäinen mahdollisuus nähdä uuden levyn biisejä livenä Suomessa klubiolosuhteissa. Children Of Bodom vastaanotti juuri kultalevyt I Worship Chaos -albumistaan perjantaisella Kaisaniemen keikallaan. ”Kaisaniemen keikka meni kuin menikin hyvin, kiitos siitä. Noh keli oli mitä oli, niin ajateltiin et mitä jos siirryttäisiin sisätiloihin ja vähän intiimimpiin tunnelmiin”, summaa bändi. Syksyn rundin lämmittelijät julkistetaan myöhemmin. Kiertueen tarjoavat yhteistyössä TuskaLive, Grey Beard, Radio Rock ja Soundi. Children Of Bodomin Hexed -kiertueen keikat: 5.12.2019 Seinäjoki, Rytmikorjaamo Liput alk. 35,00€ K-18 | Ovet klo 20 Ennakot: Tiketti 6.12.2019 Oulu, Teatria Liput alk. 39,00€ K-18