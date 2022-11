Influenssa- ja koronarokotusten walk-in-rokotuspäivät kaikilla Keusoten terveysasemilla

Saatavilla on influenssa- ja koronarokotuksia henkilöille, joilla on oikeus maksuttomaan rokotteeseen. Rokotukseen voi tulla myös omakustanteisesti hankkiman influenssarokotteen kanssa. Varsinainen rokottaminen on maksutonta.



Influenssarokote suojaa influenssalta ja sen jälkitaudeilta, kuten korvatulehdukselta, keuhkoputkentulehdukselta, keuhkokuumeelta sekä sydäninfarktilta ja aivoverenkierron häiriöiltä.



Koronarokote suojaa erityisesti koronavirustaudin vakavalta muodolta. Keusoten rokotuspisteillä on tehosterokotteena käytössä omikron-alavarianttia vastaan kohdennetut koronarokotteet.



Suosittelemme saapumaan rokotukseen mahdollisuuksien mukaan kävellen, julkisia kulkuvälineitä käyttäen tai kimppakyydillä.

Maksuttomaan influenssarokotukseen oikeutetut

Influenssarokotteen saavat kansallisessa ohjelmassa maksutta ne, joiden terveydelle influenssa aiheuttaa oleellisen uhan tai joiden terveydelle rokotuksesta on merkittävää hyötyä.



Lisätietoja:

Rokotuspalvelut-sivu (Keusote.fi) https://www.keusote.fi/rokotuspalvelut

Koronarokotukset (Keusote.fi) https://www.keusote.fi/koronarokotukset

