Influenssan ja koronaviruksen tunnistava kotitesti nyt apteekeissa

Uusi Beright 2in1 COVID-Influenssa A+B -testi on luotettava. Se tunnistaa sekä koronaviruksen että influenssa A:n ja B:n 99 prosentin tarkkuudella. Kotitestin näyte otetaan nenätikulla, ja tulos on valmis 15 minuutissa.

Tulevan talven influenssakaudesta odotetaan erityisen kovaa, sillä takana on koronarajoitusten vuoksi kaksi lievää influenssakautta. Sen vuoksi väestötasolla vastustuskyky influenssaa vastaan on aiempia vuosia heikompi.

- Yhdistelmätestin voi tehdä oireinen tai oireeton henkilö, joka epäilee saaneensa joko korona- tai influenssainfektion. Luotettavin tulos toki saadaan silloin, kun oireet ovat jo alkaneet. Testi auttaa vähentämään sekä influenssan että koronan leviämistä, sanoo Beright-testejä Suomessa jakelevan Fennogate Finland Oy:n toimitusjohtaja Mervi Hollmén.

Koronakotitesteissä muutakin kehitystä - Nielusylkitesti herkin ja helpoin näyte

Koronatestien välillä on havaittu eroja luotettavuudessa ja näytteenoton miellyttävyydessä, jotka ovatkin olleet viimeaikojen merkittävimpiä kehityskohteita. Nature Scientific Reports -lehdessä julkaistu tutkimus osoittaa, että nielusta yskimällä tuotettu näyte on herkin ja luotettavin erityisesti oireettomassa ja lievässä koronainfektiossa. Syynä on se, että koronavirukset rikastuvat infektion alkuvaiheessa nieluun.

Uudella Beright Easy COVID -nielusylkitestillä näytteenotto tapahtuu pitämällä testauspuikkoa yskimisen jälkeen kielen alla. Erillistä näytteenottoa tai näytteen käsittelyä ei tarvita, joten tuloksen saaminen on vaivatonta. Easy COVID -testi tunnistaa koronaviruksen 99,6 prosentin tarkkuudella.

Testi sopii erityisen hyvin käytettäväksi esimerkiksi kiireellisissä tilanteissa ja matkoilla ollessa. Myös iäkkäät ihmiset pystyvät tekemään testin helposti.

Luotettavia tuotteita apteekeista

Fennogate Finland Oy on vuonna 2010 perustettu suomalainen yritys, joka tarjoaa korkealaatuisia tuotteita apteekeille ja terveydenhuoltoalan ammattilaisille. Tuotevalikoimaan kuuluu Apteq-brändin alla lääkinnällisiä laitteita, ravintolisiä, vitamiineja ja kosmeettisia tuotteita. Ainoa-tuotesarja koostuu lisäaineettomista ravintolisistä.

- Aikanaan lanseerasimme ensimmäisenä Suomessa tutkitusti tehokkaan Apteq Fluzinc sinkkiasetaatti imeskelytabletin perinteisen flunssan hoitoon. Alkuvuodesta toimme Suomen apteekkeihin ensimmäisen luotettavan, herkän ja miellyttävän COVID nielusylkitestin. Nyt lanseerattavat uudet testit ovat luontaista jatkumoa pitkäjänteiselle työllemme tuoda Suomen apteekkeihin innovatiivisia tuotteita suomalaiseen tarpeeseen, Hollmén kertoo.

Lisää tuotekuvia löytyy osoitteesta: https://apteq.fi/kuvapankki/