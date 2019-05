Information till medierna: stor debatt mellan toppkandidaterna den 15 maj

Den 15 maj klockan 22:00 - 23:30 (finsk tid) kommer toppkandidaterna till posten som EU-kommissionens nya ordförande att debattera Europas framtid i kammaren i Bryssel. Debatten kommer att sändas live via EBU (Eurovision) och EbS (Europe by Satellite) och distribueras på 23 språk.

Debatten är den enda som samlar alla politiska kandidater till posten som EU-kommissionens nästa ordförande (som listas nedanför enligt den inledande talarordning som fastställdes den fjärde april):

1. Nico CUÉ, Europeiska vänsterpartiet

2. Ska KELLER, Europeiska Gröna Partiet

3. Jan ZAHRADIL, Alliansen av konservativa och reformister i Europa

4. Margrethe VESTAGER, Alliansen liberaler och demokrater för Europa

5. Manfred WEBER, Europeiska folkpartiet

6. Frans TIMMERMANS, Europeiska Socialdemokraters Parti



Eurovision har det redaktionella ansvaret för debatten, som kommer att fokusera på vad EU gör för unionens medborgare (”My Europe: what’s in it for me?”), miljön (Environment) och EU:s värderingar (”Our values and the world”).



Journalisterna Emilie Tran Nguyen (France Télévisions) och Markus Preiss (ARD Tyskland) kommer att moderera debatten på scenen i kammaren, medan Annastiina Heikkilä (Yle, Finland) kommer att bidra till diskussionen med frågor och kommentarer från sociala medier. Dessa tre journalister har valts ut av Eurovision.



Tidsschema (finsk tid)

19:00 Kandidaterna anländer

20:20 Fototillfälle med kandidaterna på scenen

21:00 Dörrarna till kammaren öppnas

22:00 Debatten inleds

23:30 Debatten slutar: eventuella pressuttalanden från kandidaterna



Europaparlamentets plenisal kommer att göras om till en tv-studio och debatten kommer att sändas live via EBU (Eurovision) och EbS (Europe by Satellite) och distribueras på 23 språk (samt teckenspråk för webbsändningar), samt dessutom erbjudas till radio- och tv-bolag och distributionsplattformar utan kostnad.



Du kan följa debatten direkt på internet via EP live och EbS.



Instruktioner för de inbäddade koderna finns här.



Hela debatten kan laddas ned i sändningskvalitet från Europaparlamentets Multimedia Centre.



Ackreditering och arbetsplatser för journalister i Bryssel



De journalister som har ett årligt interinstitutionellt passerkort behöver inte begära särskild ackreditering för att få tillträde till Europaparlamentets lokaler den 15 maj. De som saknar passerkort måste dock registrera sig via Europaparlamentets nya hemsida senast den 10 maj eller skicka ett e-postmeddelande till media.accreditation@ep.europa.eu senast den 14 maj.



Alla journalister som vill sitta med i publiken i kammaren måste boka en plats (baserat på tillgänglighet) genom att skicka ett e-postmeddelande till bookingsEE2019@ep.europa.eu senast den 13 maj. Platserna i plenisalen får dock inte användas som arbetsplatser och publiken måste också sitta kvar under hela debatten.



De vanliga arbetsplatserna (pressarbetsrummet - bottenvåningen i PHS-byggnaden) är tillgängliga fram till 01.00 på natten och två hörsalar (PHS 3C50, mittemot plenisalen och PHS 1A2, under kammaren) kommer att göras tillgängliga för journalister och andra som vill arbeta under debatten.



Europaparlamentets audiovisuella utrustning kommer också att finnas tillgänglig under evenemanget. Du kan göra en bokning genom att skicka ett e-postmeddelande till bookingsEE2019@ep.europa.eu.