Inga Maggan Varjonyrkkeilijä on Vuoden urheilukirja

Vuoden urheilukirja -palkinnon on voittanut Inga Maggan esikoisromaani Varjonyrkkeilijä. Kaunokirjallinen teos on voittanut palkinnon vain kaksi kertaa aiemmin.

Inga Maggan esikoisromaani Varjonyrkkeilijä on voittanut Vuoden urheilukirja -palkinnon. Teos kertoo nuoresta nyrkkeilijänaisesta, jonka lupaava ura tuhoutuu valmentajan väärinkäytösten seurauksena. Vuosien kuluttua kaikki palaa mieleen, kun nainen tapaa valmentajan tyttären, menestyneen nyrkkeilijän.

Palkintoperustelut:

"Urheilumuseon nimeämän raadin palkintoperusteluissa Maggan romaania arvostetaan todentuntuisena kuvauksena nyrkkeilysaleilta. Teos puhuu urheilusta synkin, jopa inhorealistisin sävyin. Magga nostaa kaunokirjallisuuden keinoin valokeilaan valmentajan ja urheilijan haavoittamiselle alttiin suhteen."

– Olen palkinnosta todella innoissani. Tunnustus osoittaa, millainen voima ja merkitys kaunokirjallisuudella voi olla ajankohtaisten, yhteiskunnallisten aiheiden käsittelyssä. Minua liikuttaa ajatus, että Vuoden urheilukirjana Varjonyrkkeilijän tärkeä aihe urheilumaailman epäkohdista ja turvattomuudesta saa huomiota. Se on tärkeää, Inga Magga iloitsee.

Inga Magga (s. 1983) on koulutukseltaan taiteen maisteri ja kirjallisuustieteen maisteri. Hän on myös suomenmestaruustasolla otteleva thainyrkkeilijä.​ Keväällä 2020 ilmestynyt Varjonyrkkeilijä on hänen esikoisromaaninsa. Kirja on ollut arvostelumenestys ja se valittiin myös Tulenkantaja-kirjallisuuspalkintoehdokkaaksi.

Kaunokirjallinen teos on voittanut Vuoden Urheilukirja -palkinnon vain kaksi kertaa aikaisemmin. Vuonna 1984 Jukka Pakkanen voitti palkinnon alun perin kuunnelmana julkaistulla romaanillaan Viimeinen kilometri ja vuonna 2017 Karo Hämäläinen Paavo Nurmesta kertovalla teoksellaan Yksin.

Vuoden urheilukirja -palkinto jaetaan vuosittain parhaalle kotimaiselle urheiluaiheiselle teokselle. Palkinto on jaettu vuodesta 1980 lähtien. Palkintoraatiin kuuluvat Esko Heikkinen (pj.) sekä jäseninä Juha Kanerva, Kristiina Kekäläinen, Susanna Luikku ja Mika Wickström.