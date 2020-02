Inka Kivalon koloristisia gobeliineja ja tekstiiliveistoksia esillä Alvar Aalto -museon Galleriassa

Inka Kivalo (s.1956) kuuluu modernin suomalaisen tekstiilitaiteen kärkinimiin. Hänen koloristisissa teoksissaan ikiaikaiset kudonnan ja kirjailun tekniikat yhdistyvät intuitiiviseen maalauksellisuuteen.

”Kaiken alku on lanka, jonka kokoan ohuista langoista ja säikeistä”, Kivalo kuvailee. ”Mukana saattaa kulkea kultalanka tai peritty silla. Kun rakennan lankani itse, saan rikkaan värisävyjen paletin, jota vielä sekoitan kutomalla.” Kivalon tärkein työkalu ovat hänen toistasataa vuotta vanhat, kuusenjuuresta tehdyt kangaspuunsa. Perinteiset välineet ja tekniikat eivät kuitenkaan näyttäydy Kivalon töissä nostalgiana, vaan hänen teoksensa ovat visuaalista langoilla maalaamista ja väreistä hurmioitumista.

Kangaspuiden äärellä syntyvien gobeliinien vastapainoksi Kivalo työskentelee myös vapaasti muovattavien teosten parissa. Kirjailemalla rakennetut ihmishahmoiset tekstiiliveistokset ovat näyttelyssä ikään kuin sekä teoksia että katsojia. Tekstiiliveistokset muodostavat Alvar Aalto -museossa nähtävän näyttelyn rungon, joista osa on nyt ensimmäistä kertaa yleisön nähtävissä. ”Toiset veistoksista ovat tunnistettavia muotokuvia, toisissa taas yhdistyvät useammat henkilöhahmot. Jokainen veistos on kasvanut omaksi persoonallisuudekseen työskentelyn ja hahmon muovaamisen myötä”, kertoo Kivalo.

Inka Kivalolle on myönnetty ammatillisesti ja taiteellisesti korkeatasoisesta työskentelystään vuonna 2000 Vuoden tekstiilitaiteilija -tunnustuspalkinto, joka on alan merkittävin palkinto Suomessa. Vuonna 2018 Kivalo sai Maire Gullichsen -palkinnon, joka on perustettu Alvar Aalto -säätiön alaisuuteen taiteen mesenaatin 80-vuotissyntymäpäivän yhteydessä vuonna 1988. Uusin Kivalon saama tunnustus on Fokus-säätiön pohjoismainen tekstiilipalkinto siihen liittyvine näyttelyineen Ruotsin Boråsissa vuodelta 2019.

Vapaan taiteellisen työskentelynsä lisäksi Kivalo on suunnitellut tekstiilejä mm. Marimekolle. Hän on myös toiminut opettajana useiden vuosien ajan Taideteollisen Korkeakoulun (nykyinen Aalto-yliopisto) kokeilevan käsityön plastisessa laboratoriossa.

Inka Kivalon taiteilijatapaaminen ”Se mitä on käsillä...” järjestetään museossa tiistaina 7.4. klo 17-18. Tapaamisessa Kivalo esittelee näyttelynsä sekä kertoo työskentelynsä taustoista – siitä, kuinka olosuhteet, kokemukset ja lähestymistavat kutovat hänen tekstiilitaiteestaan kokonaisen tarinan.

Näyttelyn inspiroimana museossa järjestetään Suuresta pientä // pienestä suurta MiniPrint -työpajoja, jossa suunnitellaan oma kuvio joka painetaan kaaviopainannalla puuvillakankaalle. Tiistaina 10.3. ja lauantaina 18.4. järjestettäviin työpajoihin tulee ilmoittautua ennakkoon.

Näyttelyn avajaisia vietetään torstaina 20.2.2020 klo 18.00. Lämpimästi tervetuloa!



Personae.

Inka Kivalon gobeliineja ja tekstiiliveistoksia

21.2. − 26.4.2020 Alvar Aalto -museon Galleriassa



Alvar Aalto -museo

Alvar Aallon katu 7, Jyväskylä

avoinna ti-su 11-18

www.alvaraalto.fi