Inkeri Ruuska rohkaisee toteuttamaan omaa osaamista ennakkoluulottomasti ja uusissa muodoissa!

“Moniosaajat ovat tulevaisuuden renessanssi-ihmisiä, joita innostaa monen alan ja työn muodon yhdistäminen.”

Inkeri Ruuskan Moniosaamisen renessanssi on käytännönläheinen opas monipuolista uramaisemaa rakentaville ja useasta asiasta innostuville ihmisille. Ruuska kertoo kirjassaan, miten voit hyödyntää osaamistasi laaja-alaisesti ja tehdä uusia innostavia suunnitelmia urallesi.

Työn murros haastaa työn tekemisen tapoja, osaamisvaatimuksia, ammatteja ja koko urakäsitteen. Enää ei tarvitse tyytyä yhteen uraan, sillä elämään mahtuu monta työpaikkaa, ammattia sekä uudistavaa oppimista. Voit yhdistää urallasi erilaista osaamista, innostuksen kohteita ja työn muotoja. Kirjan sisältämien käytännön tehtävien avulla monimuotoisen uramaiseman suunnittelu on helppo aloittaa.

Kirja sopii omaa uramaisemaa suunnitteleville, henkilöstöammattilaisille, esihenkilöille, valmentajille ja kaikille työelämän murroksesta kiinnostuneille.

”Työn ja uran rakentaminen useamman tukijalan varaan varmistaa, että yhden pettäessä toinen voi kantaa.”

Kirjailijasta

Inkeri Ruuska on kokenut työelämän asiantuntija, joka on vaihtanut suuntaa rohkeasti. Hän on ollut johtaja, kehittäjä ja tutkija ja toiminut yritys-, yliopisto- ja järjestömaailmassa. Ruuska on työpsykologiasta väitellyt tekniikan tohtori, oikeustieteen maisteri ja sertifioitu business coach. Tällä hetkellä hän toimii valmentajana erilaisille organisaatioille.