Innohoiva aloittaa viruksia tuhoavan kalvon maahantuonnin Pohjoismaihin

1.7.2020. Vantaalainen Innohoiva – www.innohoiva.fi - aloittaa korealaisen anti-viruskalvon maahantuonnin Pohjoismaihin.Tuote on ainutlaatuinen, se tuhoaa todistetusti sekä bakteerit että virukset pinnaltaan. Tuotteella on Korea Accreditation Agencyn myöntämä maailmanlaajuinen sertifikaatti. Tuotteen kehittänyt tehdas on Samsungin ja LG:n pitkäaikainen yhteistyökumppani. Samsung ja LG ottavat tämän kalvon käyttöön matkapuhelimissaan.

Anti-viruskalvon kehitys aloitettiin Koreassa viisi vuotta sitten SARS -epidemian johdosta. Tuote on nyt ollut muutaman kuukauden markkinoilla, ja nyt sitä käytetään Koreassa jo yleisesti mm. sairaaloissa, erilaisissa kosketusnäytöissä (itsepalvelukassojen ja lipunmyynnin näytöt), julkisissa tiloissa kaiteiden päällystämisessä ja hissin nappien suojaamisessa . Anti-viruskalvoa myydään tällä hetkellä ympäri maailman ja sen kysyntä on kovassa kasvussa. Antiviruskalvon paksuus on 150 mikronia, jolla taataan sen toimivuus kovassakin käytössä. Kalvoon on sekoitettu kuparia, joka toimii sen tehoaineena. Koronavirus säilyy erilaisilla pinnoilla tartuntakykyisenä usean päivän ajan mutta kuparipinnalla viruksesta tulee inaktiivinen 30 minuutissa. Elektronien jatkuva edestakainen liike aiheuttaa metallissa antimikrobisen vaikutuksen, joka lopulta tuhoaa viruksista 99,9%. Kalvo on toiselta puolelta liimakiinnitteinen, ja se on helppo kiinnittää erilaisiin pintoihin. Kalvolle voi myös painattaa tekstiä. Se säilyttää toimintakykynsä jopa vuosia eikä tarvitse erityistä huoltoa. Tuote on edullinen, ihmisille ja ympäristölle vaaraton sekä kierrätyskelpoinen tuote.

