INNOVATE 2019 – tehokas ja älykäs organisaatio 12.9. Messukeskus, Helsinki

Älykkään tiedonhallinnan ohjelmistoja kehittävä M-Files Oy järjestää 12. syyskuuta Euroopan suurimman tiedonhallintatapahtuman. Yhdeksättä kertaa järjestettävän tilaisuuden pääteemoina ovat älykäs tiedonhallinta, digitransformaatio sekä tiedonhallinnan ja innovoinnin hyödyntäminen liiketoiminnassa. Tapahtuma kokoaa Helsingin Messukeskukseen yli 800 alan asiantuntijaa ympäri maailman.

M-Files on suomalainen tiedonhallintaratkaisujen toimittaja, joka toimii kansainvälisillä markkinoilla. Osoituksena vahvasta globaalista jalansijastaan yritys sai viime vuonna Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinnon. M-Files järjestää vuosittain globaalin tiedonhallinnan suurtapahtuman Suomessa. INNOVATE 2019 -tapahtuma kerää yhteen eturivin asiantuntijoita maailmalta puhumaan tiedonhallinnan viimeisimmistä trendeistä ja parhaista käytännön ratkaisuista. Tapahtumassa saadaan konkreettisia vinkkejä siihen, kuinka organisaatiot voivat toimia entistäkin tehokkaammin ja älykkäämmin aikana, jolloin liiketoiminnan digitalisoiminen ja datan tehokas käsittely ovat edellytyksiä yritysten selviytymiseen.

Tilaisuuden puhujina on huippunimiä ja alan asiantuntijoita maailmalta. Ohessa poimintoja ohjelmasta:

Kansainvälinen asiantuntija Atle Skjekkeland Digital Value Institutesta kertoo, miten yritykset selviävät voittajana digitalisaation murskatessa vanhat liiketoimintamallit.

M-Filesin perustaja ja tuotejohtaja Antti Nivala tiimeineen päivittää M-Filesin tuotekehityksen viimeisimmät uutiset.

Reiman toimitusjohtaja Elina Björklund kertoo älykkäistä teknologioista yhtiön menestyksen takana.

UPM:n tietohallintojohtaja Turkka Keskinen valottaa, kuinka digitransformaatio on tehnyt UPM:stä alansa johtavan toimijan.

M-Filesin toimitusjohtaja Miika Mäkitalo kertoo, miten liiketoimintatiedon tehokas käyttö mahdollistaa innovaatiot yrityksissä.

"Jo yhdeksättä kertaa järjestettävässä tilaisuudessamme kerromme, millä tavoin älykäs tiedonhallinta on yritysten kasvun edellytys. On mahtavaa nähdä, kuinka monet maailman johtavista yrityksistä ovat omaksuneet meidän visiomme älykkäästä tiedonhallinnasta", sanoo M-Filesin toimitusjohtaja Miika Mäkitalo. "INNOVATE 2019 -tilaisuudessa kuullaan uraauurtavia näkemyksiä eri alojen johtavilta yrityksiltä. Puheenvuoroissa valotetaan, kuinka älykäs tiedonhallinta tuo käyttäjille työpäiviin iloa ja tehokkuutta ja kuinka organisaatioissa toteutetaan digitaalinen transformaatio", Mäkitalo jatkaa.

Ihmiset ovat jokaisen organisaation tärkein voimavara, ja älykkään tiedonhallinnan avulla työntekijät pystyvät käyttämään aikansa tuottavaan työhön sekä uusien innovaatioiden kehittämiseen. M-Filesin uusimmat tuoteominaisuudet mahdollistavat vieläkin helpomman ja nopeamman tiedon löytämisen ja jakamisen. Lisäksi M-Filesin innovaatioiden ansiosta työntekijät hyötyvät älykkäästä tiedonhallinnasta käyttämällä tuttuja käyttöliittymiään, kuten Microsoft Teamsia, SharePoint Onlinea, Salesforcea tai Google G Suitea. M-Files on suunnannäyttäjä järjestelmäriippumattomien liiketoimintaprosessien, työnkulkujen ja dokumenttien integroinnissa.

INNOVATE 2019 -tapahtuman virallisia kumppaneita ovat Esri Finland, Microsoft, Salesforce, Vincit, Electric Paper ja AssetPoint.

