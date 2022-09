Innovation Home vahvistaa rivejään osana kasvustrategiaa

Jaettavien toimistojen rakentaminen oli Innovation Homen perustajien unelma. Yrityksenä olemme suunnattoman ylpeitä meidän upeista jäsenistämme ja henkilökunnasta, jotka ovat mahdollistaneet tarinamme jatkuvuuden.

”Etenemme määrätietoisesti kohti tavoitettamme ja valmistaudumme yrityksenä sekä Innovation Home perheenä seuraavaan kasvuvaiheeseen.” kertoo Innovation Homen Hallituksen puheenjohtaja Mika Sulin.

Innovation Home vahvistaa rivejään, kun Tommi Aaltonen aloittaa Operatiivisena johtajana ja johtoryhmän jäsenenä. ”Taustani on vahvasti palveluliiketoiminnan johtamisen puolelta, missä yrityksen suurin voimavara on upea henkilökunta. Olenkin kuullut, että uusi työperheeni on täynnä mahtavia persoonia ja todella kovaa osaamista! Innovation Home on minulle entuudestaan tuttu, sillä edellinen työnantajani oli Innovation Home Otaniemen asiakas. On mahtavaa päästä kehittämään ja kasvattamaan yritystä, minkä ilmapiirissä on saanut itsekin työskennellä asiakkaan roolissa.”

”Olen innoissani, kun pääsen työskentelemään meidän monialaisen jäsenkunnan kanssa mahdollistaen heille innovatiivisen työympäristön ja tilan kasvaa sekä kehittyä. Meidän jäsentyytyväisyys ja suositteluhalukkuus ovat huippulukemissa, mitkä luovat upean pohjan koko liiketoiminnallemme.” jatkaa Tommi.

”Tommilla on luovaa hulluutta, vahvaa ammattitaitoa ja super positiivinen asenne. Juuri sitä mitä olemme etsineet tähän uuteen avainrooliin. Pääsen itse keskittymään yrityksen kasvuun ja suunnitteluun Tommin ottaessa vastuulleen kaiken operatiivisen liiketoiminnan johtamisen.” kertoo Innovation Homen perustaja-osakas ja Head of Design and Growth Katja Aalto.

Lisätietoja:

Petra Erätuli-Kola, CEO, Toimitusjohtaja, petra@coworkinghome.com +358400415946

Tommi Aaltonen, COO, Operatiivinen johtaja, tommi@coworkinghome.com +358 50 3764186